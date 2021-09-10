Bir zamanlar Çukurova 103 bölüm izle | Bir zamanlar Çukurova 103. bölüm tek parça full izle

Bir zamanlar Çukurova 103 bölüm izle | ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlara verdiği sezon finali arasını bitirdi. 4. sezona 103. bölüm ile başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. 9 Eylül'de başlayan Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon 103. bölümü televizyondan izleyemeyenler internetten Bir zamanlar Çukurova 103. bölüm tek parça full izle seçeneğini araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova kesintisiz HD izleme seçeneği haberimizde olacak.

Bir zamanlar Çukurova 103 bölüm izle | ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlara verdiği sezon finali arasını bitirdi. 4. sezona 103. bölüm ile başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. 9 Eylül'de başlayan Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon 103. bölümü televizyondan izleyemeyenler internetten Bir zamanlar Çukurova 103. bölüm tek parça full izle seçeneğini araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova kesintisiz HD izleme seçeneği haberimizde olacak.

ATV ekranlarında yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan Bir zamanlar Çukurova dizisi sezon finali arasını 9 Eylül'de bitirdi. 9 Eylül'de yayınlanan 103. bölüm ile izleyicisiyle buluşan Bir zamanlar Çukurova dizisinde yine heyecan doruktaydı. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümüni televizyondan izleyemeyen binlerce kişi "Bir zamanlar Çukurova 103 bölüm izle" seçeneğini internetten aratmaya başladı. Haberimizde Bir zamanlar Çukurova 103 bölüm HD full izleme seçeneğini sizlerle paylaşacacağız.

Bir zamanlar Çukurova 103. bölüm özeti

103. bölümü ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yine heyecan dorukta. Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.

Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır. Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içindedir. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de habersizdir.

Bir zamanlar Çukurova ne zaman yayınalnıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ne zaman hangi gün yayınlanlandığı bir çok kişi tarafınan merak ediliyor. Bir zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonda Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir öldü mü?

Bir zamanlar Çukurova dizisinin önemli karakterlerinden Demir'in ölüp ölmediği merak ediliyordu. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'tan dizi hayranlarını üzecek açıklama geldi. Ünalmış yaptığı açıklamada "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." diyerek diziden ayrıldığını duyurdu.

Bir Zamanlar Çukruova reyting sonuçları

Bir Zamanlar Çukruova dizisi yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukruova yteni sezona 9 Eylül'de yayınlanan 103. bölüm ile merhaba dedi. İşte Bir Zamanlar Çukruova 103. bölüm 9 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları;

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer aldı.

TOTAL

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 CEP HERKULU NAIM SULEYMANOGLU (T.S) TRT 1

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ESRA EROL'DA ATV

Bir Zamanlar Çukruova 4. sezon oyuncuları

Hilal Altınbilek (Züleyha)

İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu)

Kerem Alışık (Fekeli)

Hande Soral (Ümit)

Hülya Darcan (Lütfiye)

Bülent Polat (Gaffur)

Serpil Tamur (Haminne)

Sibel Taşçıoğlu (Şermin)

Selin Yeninci (Saniye)

Selin Genç (Gülten)

Aras Şenol (Çetin)

Polen Emre (Fadik)

Furkan Palalı (Fikret Fekeli)

İlayda Çevik (Betül)

Erkan Bektaş

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.