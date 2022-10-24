Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)
Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Senaryosu ile yüreklere dokunan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği ayrı sevildi. Dizinin şarkısını söyleyen kişi merak edildi ve YouTube üzerinden milyonlarca kez tıklandı. Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)
2022-10-24 11:12:35
Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Senaryosu ile yüreklere dokunan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği ayrı sevildi. Dizinin şarkısını söyleyen kişi merak edildi ve YouTube üzerinden milyonlarca kez tıklandı. Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)
Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor?
NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin şarkısını, Kardelen seslendiriyor.
Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri
Herkesin karanlığı kalbinde
Herkesin hikayesi gizli bir yara
Kimsesiz bir gölgeyim, yapayalnız
Belki şimdi geceler hep sabahsız
Mutlaka yine doğar güneş
Boşluktayım, paramparça
Kaybolmuşum ben o raftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerde?
Unutupta affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim.
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Malesef bir hayli zor hayat bu
Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?
İyleşir tüm yaralar yaşıyorsak
Vız gelir karanlıklar, bütün dertler
Bir küçük gün ışığı yeter
Boşluktayım, paramparça
Kaybolmuşum ben o raftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerde?
Unutupta affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim.
Bu acının nerde merhemi ?
Söyle yüreğim.
Kardelen - Söyle Yüreğim künye
Beste : Alp Yenier
Söz Yazarı : Günay Çoban
Aranjör : Alp Yenier
Yorum : Kardelen
Yapım : NGM Müzik
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