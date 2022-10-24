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TIMETURK / GENEL / Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)

Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)

Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Senaryosu ile yüreklere dokunan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği ayrı sevildi. Dizinin şarkısını söyleyen kişi merak edildi ve YouTube üzerinden milyonlarca kez tıklandı. Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)

3 Gün Önce
2022-10-24 11:12:35
Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)

Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor? Senaryosu ile yüreklere dokunan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği ayrı sevildi. Dizinin şarkısını söyleyen kişi merak edildi ve YouTube üzerinden milyonlarca kez tıklandı. Kardelen - Söyle Yüreğim dinle (Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği)

Bir Küçük Gün Işığı müziği kim söylüyor?

NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin şarkısını, Kardelen seslendiriyor.

Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri

Herkesin karanlığı kalbinde

Herkesin hikayesi gizli bir yara

Kimsesiz bir gölgeyim, yapayalnız

Belki şimdi geceler hep sabahsız

Mutlaka yine doğar güneş

Boşluktayım, paramparça

Kaybolmuşum ben o raftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

Unutupta affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim.

-

Malesef bir hayli zor hayat bu

Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?

İyleşir tüm yaralar yaşıyorsak

Vız gelir karanlıklar, bütün dertler

Bir küçük gün ışığı yeter

Boşluktayım, paramparça

Kaybolmuşum ben o raftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

Unutupta affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim.

Bu acının nerde merhemi ?

Söyle yüreğim.

Kardelen - Söyle Yüreğim künye

Beste : Alp Yenier

Söz Yazarı : Günay Çoban

Aranjör : Alp Yenier

Yorum : Kardelen

Yapım : NGM Müzik

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