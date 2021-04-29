Biontech aşısı 2. doz randevular geçerli mi? Alman aşısı ikinci randevu iptal mi edildi?

Biontech aşısı 2. doz randevular geçerli mi? Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Alman aşısı Biontech'in 2. doz aşı randevularının ertelendiğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası 2. doz aşı randevusu alan binlerce kişi aşılar yapılmayacak mı sorusunu sormaya başladı. Peki Alman aşısı ikinci randevu iptal mi edildi? Son elen açıklamaya göre ikinci doz Biontech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edildi. Randevular geçerliliğini koruyor.

Biontech aşısı 2. doz randevular geçerli mi? Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Alman aşısı Biontech'in 2. doz aşı randevularının ertelendiğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası 2. doz aşı randevusu alan binlerce kişi aşılar yapılmayacak mı sorusunu sormaya başladı. Peki Alman aşısı ikinci randevu iptal mi edildi? Son elen açıklamaya göre ikinci doz Biontech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edildi. Randevular geçerliliğini koruyor.

Biontech aşısı 2. doz randevular geçerli mi?

Alman aşısı Biontech'in 2. doz randevularıyla ilgili dün flaş bir karar alınmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu. Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü. İkinci doz aşılamada süre 6-8 hafta olarak değiştirilmişti. Değişikliklikle birlikte Biontech ikinci doz aşı randevusu alan binlerce kişi randevularının iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Yapılan son açıklamaya göre 2. doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edildi.

Alman aşısı ikinci randevu iptal mi edildi?

Kararın değiştirilmesi aşı randevusu alanlar için geçerli. Daha önce Biontech 2. doz aşı randevusu alanlar aşı programına aynen devam edecek. Değişiklikle mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek. Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek. Sağlık Bakanlığı kararın, "kişilerin mağduriyet yaşamaması ve depolardan çıkan aşıların etkin bir şekilde kullanılması için" alındığını belirtti.

Biontech aşı randevusu nasıl değiştirilecek?

Aşı randevuları MHR ve E-nabız üzerinden alınabiliyor. Aşı randevuları yine bu platformlarda üzerinden değiştirilebiliyor. Aşı randevuları ve aşı türü de MHRS ve E-Nabız'dan değiştirilebilir. Ayrıca 182'yi arayarak da aşı değişikliği yapılabilir.

Biontech aşısı helal mi?

Sadece Müslüman ülkelerin değil, Yahudilerin de aşının içeriğine ilişkin sorular sorduğunu belirten Uğur Şahin, aşı için kullanılan maddelerin hayvansal kaynaklı olmadığını ve bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti. Şahin, buna ilişkin bilgi isteyen Ortodoks Yahudilere, aşının içeriğine ilişkin bilgilerin de iletildiği bilgisini paylaşarak, "Aşının helal olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

7 gün sonra maksimum etkiye ulaşıyor

Aşının etkinliğine ilişin sorulara da cevap veren Prof. Dr. Şahin, BioNTech aşısının, ikinci dozu olduktan 7 gün sonra maksimum etkiye ulaştığını ifade etti. Ancak aşının ilk dozu vurulduktan sonraki 12. günün ardından etkisini göstermeye başladığını kaydeden Şahin, ilk dozu olduktan sonraki 1 ila 12 gün virüse karşı korumanın bulunmadığını kaydetti.

"3. doz aşıya ihtiyaç var"

Aşının korumasının zamanla azaldığını, ilk 6 aylık verilere göre aşının 6 ayda etkisinin yüzde 95'den yüzde 91'e düştüğü bilgisini paylaşan Şahin, "8 ay sonra aşı korumasına neden olan antikorların önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Aşı korumasını yeniden yaklaşık yüzde 100'e geri getirmek için üçüncü doz aşı olmaya ihtiyaç var. Bu üçüncü doz 9 ay sonra veya en geç 12 ay sonra yapılması korumanın yukarıya çıkarılmasına yardımcı olur. Buna da 'booster' aşı deniyor. Daha sonra her yıl veya her 18 ayda bir aşı olmaya ihtiyaç duyulacağını varsayıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.