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Biontech aşı randevusu nasıl değiştirilecek? Alman aşısı 2. doz randevusu nereden değiştirilir?

Alman aşısı Biontech için randevu alan ve 2. doz aşılamayı bekleyen binlerce kişi ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanacağını duyurdu. Dolayısıyla alınan aşı randevuları da değişecek. Vatandaşlar da Biontech aşı randevusu nasıl değiştirilecek? Alman aşısı 2. doz randevusu nereden değiştirilir?

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28.04.2021 19:17:02
Biontech aşı randevusu nasıl değiştirilecek? Alman aşısı 2. doz randevusu nereden değiştirilir?

Alman aşısı Biontech için randevu alan ve 2. doz aşılamayı bekleyen binlerce kişi ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanacağını duyurdu. Dolayısıyla alınan aşı randevuları da değişecek. Vatandaşlar da Biontech aşı randevusu nasıl değiştirilecek? Alman aşısı 2. doz randevusu nereden değiştirilir?

Biontech 2. doz aşı randevuları ertelendi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı konuşmada, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu. Buna göre Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları da ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek.

Biontech 2. doz aşıları iptal mi edildi?

Biontech 2. doz aşıları iptal edilmedi. Biontech 2. doz aşıları için uygulanacak süre arası uzatıldı. Alınan randevulara da güncelleme yapılacak.

Biontech aşı randevusu nasıl değiştirilecek? 

Aşı randevuları MHR ve E-nabız üzerinden alınabiliyor. Aşı randevuları yine bu platformlarda üzerinden değiştirilebiliyor. Aşı randevuları ve aşı türü de MHRS ve E-Nabız'dan değiştirilebilir. Ayrıca 182'yi arayarak da aşı değişikliği yapılabilir. 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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