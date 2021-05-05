Bezmialem muayene ücretleri 2021 | Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi

Bezmialem muayene ücretleri 2021 | Bezmialem Hastanesi sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ediyor. Bezmialem Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar Bezmialem hastanesi ücretli mi sorusunu soruyor. Bu haberimizde sizlere 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bezmialem'de muayene ücretleri seçilen doktorun unvanına göre değişiyor. Bezmialem'de ücretsiz muayene imkanına da sahipsiniz. Peki Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar? Bezmialem mesai dışı ücretler ne kadar? Bezmialem ücretli mi? Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretli mi? İşte 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi...

Bezmialem muayene ücretleri 2021 | Bezmialem Hastanesi sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ediyor. Bezmialem Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar Bezmialem hastanesi ücretli mi sorusunu soruyor. Bu haberimizde sizlere 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bezmialem'de muayene ücretleri seçilen doktorun unvanına göre değişiyor. Bezmialem'de ücretsiz muayene imkanına da sahipsiniz. Peki Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar? Bezmialem mesai dışı ücretler ne kadar? Bezmialem ücretli mi? Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretli mi? İşte 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi...

Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar?

Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Bezmalem Hastanesi'nde sosyal güvencesi olan vatandaşlar ücretsiz muayene hakkından faydalanabilir. Ama hastanede seçilen bölüm ve doktorun unvanına göre de muayene ücretleri değişebiliyor. Meselaa Professör 200 lira iken Doçent muayanesi 150 lira dır. İşte Bezmialem Üniversitesi Hastanesi muayene ücretleri:

Profesör muayenesi 250 TL

Doçent Doktor muayenesi 200 TL

Mesai dışı muayenelerde Profesörlermuayeneleri de ücretlidir.

Muayene ücreti Kardiyoloji Bölümü profesörleri için 250 TL

Doçent doktorlar için 170 TL

Uzman doktorlar için 50 TL

Diyetisyen uzmanları için 50 TL

Bezmialem Hastanesi'nde bazı bölümlerde fark ücreti alınır.

Algoloji, Endokrinoloji, Gastroentroloji, Nefroloji, Çocuk alerji, Çocuk endokrinoloji, Çocuk göğüs hastalıkları, Çocuk kardiyoloji, Çocuk nefroloji, Çocuk nöroloji - 125 TL fark ücreti

Geleneksel ve alternatif tıp bölümleri - 200 TL fark ücreti

Bezmialem mesai dışı ücretler ne kadar?

Bezmialem Hastanesi'nde mesai dışı muayene uygulaması vardır. Bazı polikilinikler 17.30'dan sonra ve hafta sonları da hizmet veriyor.

Mesai dışında profesörlerde muayene ücreti 300 TL

Mesai dışında doçent doktorlarda muayene ücreti 250 TL

Uzman ve diyetisyen doktorlarda 150 TL fark ücreti

Bezmialem ücretli mi?

Bezmialem Hastanesi'nde sosyal güvencesi olan vatandaşlarımız için ücretsiz muayene hizmetleri var. Ama seçilen doktor ve bölüme göre ücret de çıkabilir.

Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretli mi?

Bezmialem Hastanesi'nde bazı tahliller SGK anlaşması dahilindeyse ücretsiz faydalanılabiliyor. Ancak bazı tahlillerde fark üreti de çıkabilir. Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretlerini hastane danışma bölümünden öğrenevilirisiniz. Bezmialem'de MR, BT ve Doppler gibi işlemlerde fark ücreti alınıyor.

Bezmialem Hastanesi randevu numarası

Bezmialem Hastanesi'nden interneten ya da telefonla randevu alunabilir. İnternetten randevu almak için https://randevu.bezmialemhastanesi.com/uyari.php adresine gidebilirsiniz. Ayrıca Telefonla randevu almak için aşağıdaki telefon numaralarını arayarak bölüm ve doktor seçimi yapabilirsiniz.

Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi 0212 453 0 453

Bezmialem Dragos Hastanesi 0212 453 0 453 ya da 0216 251 65 65

Bezmialem Diş Hastanesi 0212 453 0 453 ya da 0212 453 18 50

Bezmialem Hastanesi'ne bağlı ek binalar

Eyüp Ek Hizmet Binası

Kartal Dragos Ek Hizmet Binası

Fatih Ek Hizmet Binası

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