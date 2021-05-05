Bezmialem muayene ücretleri 2021 | Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi
Bezmialem muayene ücretleri 2021 | Bezmialem Hastanesi sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ediyor. Bezmialem Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar Bezmialem hastanesi ücretli mi sorusunu soruyor. Bu haberimizde sizlere 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bezmialem'de muayene ücretleri seçilen doktorun unvanına göre değişiyor. Bezmialem'de ücretsiz muayene imkanına da sahipsiniz. Peki Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar? Bezmialem mesai dışı ücretler ne kadar? Bezmialem ücretli mi? Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretli mi? İşte 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi...
Bezmialem muayene ücretleri 2021 | Bezmialem Hastanesi sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ediyor. Bezmialem Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar Bezmialem hastanesi ücretli mi sorusunu soruyor. Bu haberimizde sizlere 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bezmialem'de muayene ücretleri seçilen doktorun unvanına göre değişiyor. Bezmialem'de ücretsiz muayene imkanına da sahipsiniz. Peki Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar? Bezmialem mesai dışı ücretler ne kadar? Bezmialem ücretli mi? Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretli mi? İşte 2021 Bezmialem Hastanesi fiyat tarifesi...
Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar?
Bezmialem Hastanesi muayene ücretleri ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Bezmalem Hastanesi'nde sosyal güvencesi olan vatandaşlar ücretsiz muayene hakkından faydalanabilir. Ama hastanede seçilen bölüm ve doktorun unvanına göre de muayene ücretleri değişebiliyor. Meselaa Professör 200 lira iken Doçent muayanesi 150 lira dır. İşte Bezmialem Üniversitesi Hastanesi muayene ücretleri:
Profesör muayenesi 250 TL
Doçent Doktor muayenesi 200 TL
Mesai dışı muayenelerde Profesörlermuayeneleri de ücretlidir.
Muayene ücreti Kardiyoloji Bölümü profesörleri için 250 TL
Doçent doktorlar için 170 TL
Uzman doktorlar için 50 TL
Diyetisyen uzmanları için 50 TL
Bezmialem Hastanesi'nde bazı bölümlerde fark ücreti alınır.
Algoloji, Endokrinoloji, Gastroentroloji, Nefroloji, Çocuk alerji, Çocuk endokrinoloji, Çocuk göğüs hastalıkları, Çocuk kardiyoloji, Çocuk nefroloji, Çocuk nöroloji - 125 TL fark ücreti
Geleneksel ve alternatif tıp bölümleri - 200 TL fark ücreti
Bezmialem mesai dışı ücretler ne kadar?
Bezmialem Hastanesi'nde mesai dışı muayene uygulaması vardır. Bazı polikilinikler 17.30'dan sonra ve hafta sonları da hizmet veriyor.
Mesai dışında profesörlerde muayene ücreti 300 TL
Mesai dışında doçent doktorlarda muayene ücreti 250 TL
Uzman ve diyetisyen doktorlarda 150 TL fark ücreti
Bezmialem ücretli mi?
Bezmialem Hastanesi'nde sosyal güvencesi olan vatandaşlarımız için ücretsiz muayene hizmetleri var. Ama seçilen doktor ve bölüme göre ücret de çıkabilir.
Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretli mi?
Bezmialem Hastanesi'nde bazı tahliller SGK anlaşması dahilindeyse ücretsiz faydalanılabiliyor. Ancak bazı tahlillerde fark üreti de çıkabilir. Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretlerini hastane danışma bölümünden öğrenevilirisiniz. Bezmialem'de MR, BT ve Doppler gibi işlemlerde fark ücreti alınıyor.
Bezmialem Hastanesi randevu numarası
Bezmialem Hastanesi'nden interneten ya da telefonla randevu alunabilir. İnternetten randevu almak için https://randevu.bezmialemhastanesi.com/uyari.php adresine gidebilirsiniz. Ayrıca Telefonla randevu almak için aşağıdaki telefon numaralarını arayarak bölüm ve doktor seçimi yapabilirsiniz.
Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi 0212 453 0 453
Bezmialem Dragos Hastanesi 0212 453 0 453 ya da 0216 251 65 65
Bezmialem Diş Hastanesi 0212 453 0 453 ya da 0212 453 18 50
Bezmialem Hastanesi'ne bağlı ek binalar
Eyüp Ek Hizmet Binası
Kartal Dragos Ek Hizmet Binası
Fatih Ek Hizmet Binası
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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