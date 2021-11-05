Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

İlk defa Amerika'da ortaya çıkan beyin yiyen amip, beyinde enfeksiyona neden olarak ölüme yol açabilir. Peki başka ülkelerde de rastlanabilen beyin yiyen amip nedir? İşte yanıtı...

'Naegleria fowleri', ilk kez Amerika'da ortaya çıktı. Bu amip, halk arasında beyin yiyen amip olarak biliniyor.

Bu hastalıkta tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona neden olarak genellikle ölüme sebebiyet verir. Beyin yiyen amip, genellikle göl ve nehir gibi tatlı sularda yaşar.

Nasıl bulaşır?

Beyin yiyen amip, kirli suyun burundan içeri girmesiyle bulaşır. Koku alma kanalına giren amipler, mukozayı geçerek, koku alma siniri yolunu kullanır ve beyin-omurilik sıvısı ile beyine yerleşir. Beyin yiyen amip, ani ölümcül bir hastalık olan Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak isimlendirilen menenjitlere yol açar.

Yüzme havuzlarına dikkat! Yeterince klorlanmamış havuzlardan bulaşabilir

Beyin yiyen amip, çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması ya da amip ile kirlenmiş çeşme suyuyla burnun temizlenmesi ile de bulaşabilir.

Beyin yiyen amipin belirtileri nelerdir?

Beyin yiyen amip, bulantı, yüksek ateş, baş ağrısı, burun iltihabı ve göz ağrıları ile görülür. Kısa sürede yaşanan şuur bulanıklığı ve koma ile birlikte ölüme neden olur.

Nadiren görülmesi ve ilk günlerde zor tespit edilmesi sebebiyle, enfeksiyonun yüzde 75'i hasta öldükten sonra teşhis edilebiliyor. Enfeksiyonun etkileri 1 ila 9 gün içinde kendini belli ediyor ve beynin ön tarafında yaşanan ağrılar hastalığın belirtilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Beyin yiyen amip insandan insana geçer mi?

Asıl adı Naegleria fowleri olan bu amip, insandan insana bulaşmamaktadır.

Öte yandan bu enfeksiyonlar, sıklıkla ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor.

Küresel ısınma tehlikesi!

ABD'li bilim insanları, sıcaklığı artan göl, nehir gibi tatlı suların beyin yiyen amip gibi, insanlara zarar verebilecek organizmalar için daha elverişli bir ortam haline geleceği konusunda ikaz ediyor.

9 yaşındaki küçük çocuk yaşamını yitirmişti!

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 yaşındaki küçük çocuk nadir görülen beyin yiyen amip sebebiyle yaşamını yitirmişti. Ailesi, küçük çocuğun bir su birikintisinde oynadığını belirtmişti.

Şebeke suyuna karıştığı bildirilmişti

Texas yetkilileri, Lake Jackson sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda ikaz etmişti.

Beyin yiyen amip, ülkenin farklı yerlerinde de saptanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.