Beyaz Melek oyuncuları kimler? Beyaz Melek konusu nedir?

Beyaz Melek filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Filmin kadrosunda birçok isim yer alıyor. Beyaz Melek filmi 2007 yılında vizyona girmiştir. Peki Beyaz Melek oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir?

Beyaz Melek'in başrolünde Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter ve Fadik Sevin Atasoy bulunuyor. Mahsun Kırmızıgül aynı zaman filmin yönetmen koltuğunda oturuyor.

BEYAZ MELEK OYUNCULARI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Mahsun Kırmızıgül

Sarp Apak

Yıldız Kenter

Erol Günaydın

Nejat Uygur

Yavuz Bingöl

Zeynep Tokuş

Salih Kalyon

Ali Sürmeli

Behzat Uygur

Cezmi Baskın

Ayhan Kavas

Toron Karacaoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Deniz Oral

Gazanfer Özcan

Bilge Zobu

Lale Belkıs

BEYAZ MELEK KONUSU NEDİR?

Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçar. Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet durumu kabullenir. Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar. Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ama çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever. .