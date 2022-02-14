Beyaz Melek oyuncuları kimler? Beyaz Melek konusu nedir?
Beyaz Melek filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Filmin kadrosunda birçok isim yer alıyor. Beyaz Melek filmi 2007 yılında vizyona girmiştir. Peki Beyaz Melek oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir?
2022-02-14 22:12:00
Beyaz Melek'in başrolünde Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter ve Fadik Sevin Atasoy bulunuyor. Mahsun Kırmızıgül aynı zaman filmin yönetmen koltuğunda oturuyor.
BEYAZ MELEK OYUNCULARI
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Mahsun Kırmızıgül
Sarp Apak
Yıldız Kenter
Erol Günaydın
Nejat Uygur
Yavuz Bingöl
Zeynep Tokuş
Salih Kalyon
Ali Sürmeli
Behzat Uygur
Cezmi Baskın
Ayhan Kavas
Toron Karacaoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Deniz Oral
Gazanfer Özcan
Bilge Zobu
Lale Belkıs
BEYAZ MELEK KONUSU NEDİR?
Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçar. Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet durumu kabullenir. Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar. Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ama çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever. .
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