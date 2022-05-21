Beyaz eşyaya kaç taksit yapılır 2022? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kredi kartı taksit sayısı kaç? Beyaz eşyada en fazla kaç taksit olur? Evlilik planları kuranlar ve evini yenilemek isteyenler artan fiyatlardan şikayetçi. Yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle beyaz eşya fiyatları da son yıllarda adeta uçuşa geçti. Peşin şekilde beyaz eşya almak neredeyse imkansız hale geldi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşya almak isteyenler en fazla kaç taksit yapılacağını araştırıyor.

Beyaz eşyaya kaç taksit yapılır 2022? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kredi kartı taksit sayısı kaç? Beyaz eşyada en fazla kaç taksit olur? Evlilik planları kuranlar ve evini yenilemek isteyenler artan fiyatlardan şikayetçi. Yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle beyaz eşya fiyatları da son yıllarda adeta uçuşa geçti. Peşin şekilde beyaz eşya almak neredeyse imkansız hale geldi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşya almak isteyenler en fazla kaç taksit yapılacağını araştırıyor.

Beyaz eşya ürünlerinin fiyatlarında son zamanlarda büyük artış yaşandı. Yaşanan artış sonrası beyaz eşya almak isteyenler çareyi kredi kartı ile taksit yaptırmakta buluyor. Ancak taksit sayısının az olması eevlenecek olan çiftleri karar kara düşündürüyor.

Beyaz eşyaya kaç taksit yapılır 2022

2022 yılında beyaz eşyada taksit sayısı en fazla 9 taksittir. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi alan bir kişi yaklaşık olarak 40 bin TL'lik bir borcun altına giriyor. Tüm ürünlerini aynı anda 9 taksit ile alan vatandaş ayda 4 bin liradan fazla taksit ödemesi gereliyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kredi kartı taksit sayısı kaç?

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz aydır.

Beyaz eşyada taksit sayısı artacak mı?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya ve beyaz eşyada taksit sınırının artırılması gerektiğini söyledi. Palandöken, "Mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9'a düşürülmesi piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamıyorç. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da elllerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunmalı” diye konuştu.

Beyaz eşya nedir?

Beyaz eşya, ilk zamanlarda dış görünümünde genellikle beyaz renk kullanılmış olan, fabrikalarda üretilen, ev eşyası makinelerdir. Bilimsel araştırmalara göre bir toplumun kalkınma seviyesinin bir göstergesidir. Gelişmiş toplumlar çok sayıda beyaz eşya kullanır, az gelişmiş toplumlar daha az sayıda beyaz eşya kullanırlar.

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