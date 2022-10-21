Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman? Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı hangi gün saat kaçta başlayacak? Serik Belediyespor kaçıncı ligde? soruları Beşiktaş ve Serik Belediyespor taraftarları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmesi kapsamında Beşiktaş'ın rakibi Serik Belediyespor oldu. İşte eşleşmenin detayları...

Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman? Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı hangi gün saat kaçta başlayacak? soruları Beşiktaş ve Serik Belediyespor taraftarları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmesi kapsamında Beşiktaş'ın rakibi Serik Belediyespor oldu. İşte eşleşmenin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımların 3. tur eşleşmeleri geride kaldı ve 4. tur eşleşmeler yapıldı. Kura çekimi ile takımların yeni rakipleri de belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray da yeni rakipler ile eşleşti. Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşirken Beşiktaş da Serik Belediyespor takımı ile karşılaşacak.

Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ne zaman?

Turnuvaya 3. turdan başlayan Beşiktaş'ın 4. tur rakibi belli oldu. Beşiktaş Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadelenin ne zaman saat kaçta ve hangi gün başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Kupada 4. tur karşılaşmaları 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş-Serik Belediyespor maçının hangi gün ve saat kaçta başlayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Serik Belediyespor kaçıncı ligde?

Serik Belediyespor, 1955 yılında Antalya'nın Serik ilçesinde kurulmuş spor kulübü. Futbol'da 2022-23 sezonunda 2. Lig'de, erkek voleybol'da ise 2. Lig'de mücadele etmektedir.

Serik Belediyespor hakkında

1955 yılında kurulan kulüp 60 sezon yerel amatör liglerde mücadele etti. 2015-2016 sezonunda ise tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. 2017-18 Bölgesel Amatör Lig'de 7. grubu 62 puan ile şampiyon tamamlayan Serik Belediyespor play-off oynamaya hak kazandı. Play-off birinci turunda Ödemişspor'u 5-0 yenen takım tarihinde ilk kez profesyonel lige yükseldi.

Takımı profesyonel lige taşıyan başkan Rakip Utan sezon sonrasında istifa etti. 9 Haziran 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda Ali Aksu başkan seçildi.

2018-19 3. Lig 3. grupta yer alan Serik Belediyespor Mehmet Şansal yönetiminde çıktığı 34 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 52 puan toplayarak grubunu 4. tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Karacabey Belediyespor'u 2 maç sonucunda 1-0 ve 4-2'lik maçlar sonucunda eledi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanan final maçında Yeni Çorumsporla karşılaşan Serik Belediyespor normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maç sonunda yapılan penaltı atışları sonucunda 4-2 yenilerek 2. Lig'e çıkma şansını kaybetti. 2019-20 sezonu öncesi yapılan genel kurulda Ramazan Kaçar yeni başkan olarak seçildi.

2021-22 sezonuna Bülent Akan yönetiminde başlayan Serik Belediyespor, 19. hafta sonunda takım 11. sıradayken teknik direktör değişikliğine giderek Hakan Yılmaz takımın başına getirildi. 28. haftanın sonunda ise Hakan Yılmaz'ın yerine Özcan Kızıltan sezon sonuna kadar takımın teknik direktörü oldu. Ligde oynanan 38 maç sonunda 13 galibiyet 6 beraberlik ve 19 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligi 13. olarak tamamladı. 2021-22 Türkiye Kupası'nda ise 4. Turda Adana Demirspor'a 5-0 kaybederek kupadan elendi. 2021-22 sezonu sonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Halil Deligöz'ün aday olmadı. Tek aday olarak seçime giren İbrahim Şahin, kulübün yeni başkanı oldu.