Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı ne zaman? Hangi gün oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın rakibi belli oldu. 4. tur eşleşmesinde Galatasaray Yeşilyurt DÇ Ofspor ile karşılaşacak. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün başlayacağı da taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın rakibi belli oldu. 4. tur eşleşmesinde Galatasaray Yeşilyurt DÇ Ofspor ile karşılaşacak. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün başlayacağı da taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücaleleri tamamlandı. 4. tur eşleşmeleri de gerçekleşti. Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da rakibi de belli oldu. Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşti. Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor mçının tarihi ve başlama saati ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Yeşilyurt DÇ Ofspor hakkında

Ofspor, Trabzon'da futbol dalında faaliyet gösteren spor kulübüdür. İç saha maçlarını Of'taki Yeni Of Stadında oynamaktadır. Kulüp, 3. Lig'de mücadele etmektedir. Kulübün resmî renkleri bordo-sarıdır.

Kulüp 1994 senesinde 3. Lige yükselmiştir.

1994-2001 yılları arasında 3. seviye lig olan Türkiye 3. Futbol Liginde mücadele eden Ofspor, 2000-01 sezonunu 10. tamamlaması nedeniyle 2001 yılından itibaren 2. Lig'in A ve B kategorisi olarak 2 seviyeye ayrılmasıyla 4. seviye lig konumuna düşen 3. Ligde mücadele etmeye başladı.

2007-08 sezonunda 3. Lig 2. Grubu ikinci sırada tamamlayarak 2. Lige yükseldi.

2014-2015 Sezonunda 19 takımın mücadele ettiği 2. Lig Beyaz Grubu 18. olarak tamamlamış ve 3. Lige düşmüştür.

2015-16 sezonunda 3. Ligde grubunu 4. tamamlayarak 2. Lige yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandı. Play Off yarı finalinde Bodrumspor'u eleyerek finale yükseldi. Ankara 19 Mayıs Stadında oynanan final maçında Diyarbekirspor'u penaltılarla yenerek bir senenin ardından yine 2. Lige yükseldi.

2016-17 sezonunda 2. Ligde grubunu son sırada tamamlayarak tekrar 3. Lige düştü.

2018-19 3. Lig 2. grupta yer alan Ofspor, Fatih Uygun ile başladığı sezonda 28. haftanın ardından İsmail Demirci yönetiminde ligde mücadele etti. 34 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayarak grubunu 14. tamamladı.

2020-21 sezonunda 3. Lig 1. grupta mücadele edip sezonu 4. sırada tamamladı ve 2. Lige yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandı. Fakat çeyrek finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a yenilerek 2. Lig'e yükselme şansını kaçırdı. .