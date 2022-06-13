Beşiktaş olayı nedir? Beşiktaş rezaleti | Beşiktaş cinsel ilişki olayı nedir?

Beşiktaş olayı nedir? Gün geçmiyor ki güzide ülkemin, güzel semtlerinde, saçmalıklar yaşanmasın... Geçtiğimiz haftalarda çıplak dolaşan insanlar, güneşlenenler ve Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ardından bu rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Twitter gündemine oturan bu rezilliğe, dur demek isteyen vatandaşa 'sana ne lan' yanıtı verildi. Peki Beşiktaş'ta ne yaşandı? Beşiktaş cinsel ilişki olayı nedir? Beşiktaş rezaleti...

Gün geçmiyor ki güzide ülkemin, güzel semtlerinde, saçmalıklar yaşanmasın... Geçtiğimiz haftalarda çıplak dolaşan insanlar, güneşlenenler ve Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ardından bu rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Twitter gündemine oturan bu rezilliğe, dur demek isteyen vatandaşa "sana ne lan" yanıtı verildi. Peki Beşiktaş'ta ne yaşandı? Beşiktaş cinsel ilişki olayı nedir? Beşiktaş rezaleti...

Beşiktaş olayı nedir?

Beşiktaş cinsel ilişki olayı nedir? Türkiye genelinde 31 Mayıs gününde başlayan çıplaklık görüntülerine bir yenisi Beşiktaş'ta eklendi. Yağmur yağarken, araba üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte, tepkiler yağdı.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin, evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki gösterdi.

Bir kesimin oyunu olarak belirtilen bu olaylara, yenisinin eklenmemesi dileğiyle...

Beşiktaş semti hakkında

Beşiktaş İlçesi'nin yeryüzü biçimleri ikili özellik taşır. İlki İstanbul Boğazı'nın biçimlediği kıyı kesimi, ikincisi art bölgeler. Kıyı kesimi denize paralel uzanan yamaçlar biçimindedir. Bu yükseltiler yer yer vadilerle bölünmüş ve hemen her vadi tabanında da bir derenin yatağı oluşmuştur.