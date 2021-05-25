Dünyanın en zengin kişisi unvanını uzun süre elinde tutan Amazon'un sahibi Jeff Bezos zirvedeki tahtından indi. Forbes dergisine dünyanın en zengin insanı Fransız iş insanı Bernard Arnault oldu. İsmi çok fazla duyulmayan Bernard Arnault'un kim olduğu da merak etmeye başlandı. Peki Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault Fransız bir iş insanı ve koleksiyoncudur. Bernard Arnault neyin sahibi? Bernard Arnault ne iş yapıyor? Bernard Arnault dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanıdır. İşte Bernard Arnault'un hayatı ve biyografisi...

Dünyanın en zengin kişisi unvanını uzun süre elinde tutan Amazon'un sahibi Jeff Bezos zirvedeki tahtından indi. Forbes dergisine dünyanın en zengin insanı Fransız iş insanı Bernard Arnault oldu. İsmi çok fazla duyulmayan Bernard Arnault'un kim olduğu da merak etmeye başlandı. Peki Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault Fransız bir iş insanı ve koleksiyoncudur. Bernard Arnault neyin sahibi? Bernard Arnault ne iş yapıyor? Bernard Arnault dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanıdır. İşte Bernard Arnault'un hayatı ve biyografisi...

Uzun süre dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Amazon'un sahibi Jeff Bezos zirvedeki koltuğundan indi. Zirvede Elon Musk ile yarışan Bezos'u beu kez tahrından başka bir iş insanı indirdi. Forbes'a göre Fransız iş adamı Bernard Arnault'un net serveti 186.3 milyar dolara ulaştı ve böylece Jeff Bezos'u geçerek birinci oldu. Dünyanın en zengin insanı şu anda bir Fransız. Tesla CEO'su Elon Musk 147 milyar dolarlık net serveti ile üçüncü sırada yer aldı. Peki Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault neyin sahibi? Bernard Arnault ne iş yapıyor?

Bernard Arnault kimdir?

Bernard Jean Étienne Arnault 5 Mart 1949'da dünyaya geldi. Bernard Jean Étienne Arnault Fransız milyarder yatırımcı, iş adamı ve sanat koleksiyoncusudur. Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE'nin başkanı ve genel müdürüdür. Bir yüzüncü milyarder olan Arnault, dünyadaki en zengin kişidir.

LVMH Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bernard Arnault, 5 Mart 1949'da Roubaix'de bir sanayici ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Lille'deki Lycée de Roubaix ve Lycée Faidherbe'de okuduktan sonra Ecole Polytechnique'e katıldı. Ayrıldıktan sonra, Ferret-Savinel şirketinde icra ettiği bir mühendis olarak kariyeri seçti. 1974'te İnşaat Direktörü, ardından 1977'de İcra Kurulu Başkanı ve son olarak 1978'de Başkan ve İcra Kurulu Başkanı oldu.

Financière Agache SA ve Christian Dior SA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olduğu 1984 yılına kadar bu şekilde kaldı ve daha sonra prestijli markalara dayalı bir geliştirme stratejisinin bir parçası olarak Financière Agache grubunu yeniden düzenlemeyi üstlendi. Christian Dior'u bu yapının temel taşı yaptı.

1989'da LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton'un ana hissedarı oldu ve böylece dünyanın önde gelen lüks grubunu yarattı. Başkanlığı Ocak 1989'da devraldı ve o tarihten bu yana görevde.

Bernard Arnault, aynı zamanda Groupe Arnault S.E.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bernard Arnault, aile şirketleri aracılığıyla Grubu yönetmekte ve çeşitli uluslararası yatırım fonlarının oluşturulmasında rol almaktadır.

Bernard Arnault evli ve beş çocuk babasıdır.

Lejyon Onur ve Sanat ve Edebiyat Komutanı Büyük Subayıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.