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TIMETURK / GENEL / Berfin Özek kimdir? Berfin Özek son hali nasıl? Berfin Özek kiminle evlendi?

Berfin Özek kimdir? Berfin Özek son hali nasıl? Berfin Özek kiminle evlendi?

Berfin Özek kimdir? Berfin Özek son hali nasıl? Berfin Özek kiminle evlendi? Berfin Özek evlendi mi? 2019 yılında ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan Berfin Özek saldırgan eski erkek arkadaşı ile evlendi. Bir süre cezaevinde kalan saldırgan Casim Ozan Çeltik, Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçmesi ile cezaevinden çıkmıştı.

2 Saat Önce
2021-12-13 08:09:48
Berfin Özek kimdir? Berfin Özek son hali nasıl? Berfin Özek kiminle evlendi?

Berfin Özek kimdir? Berfin Özek son hali nasıl? Berfin Özek kiminle evlendi? Berfin Özek evlendi mi? 2019 yılında ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan Berfin Özek saldırgan eski erkek arkadaşı ile evlendi. Bir süre cezaevinde kalan saldırgan Casim Ozan Çeltik, Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçmesi ile cezaevinden çıkmıştı.

Berfin Özek kimdir?

Berfin Özek eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'în aitli saldırısına auğramıştı. Saldırı sonucu yaralanan Berfin Özeek'in yüzünde yanık izleri oluştu .Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

Berfin Özek son hali nasıl?

Berfin Özek çeşitli amaleiyatlar geçirdi ancak yüzünde saldırının izlerini taşımaya devam ediyor.

Berfin_Özek_son_hali nasıl

Berfin Özek kiminle evlendi?

Berfin Özek Hatay'ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giderke ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğramıştı. Berfin Özek asitli saldırgan ile evlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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