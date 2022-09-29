Berberler pazar günü açık mı olacak? Berberler, kuaförler haftanın her günü açık mı? Berber ve kuaförler hangi gün kapalı olacak? Berber ve kuaförler ile ilgili Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Buna göre berber ve kuaförler haftanın bir günü kapalı olacaktı. Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günü kapalı olması uygulamasını erteledi. Kararın ardından berber ve kuaförler her gün açık mı olacak soruları sorulmaya başlandı.

Berberler pazar günü açık mı olacak? Berberler, kuaförler haftanın her günü açık mı? Berber ve kuaförler hangi gün kapalı olacak? Berber ve kuaförler ile ilgili Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Buna göre berber ve kuaförler haftanın bir günü kapalı olacaktı. Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günü kapalı olması uygulamasını erteledi. Kararın ardından berber ve kuaförler her gün açık mı olacak soruları sorulmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasını zorunlu hale getirmişti. Buna göre berberler kuaför ve güzellik salonları bulundukları illerdeki valiler tarafından belirlenecek şekilde haftanın bir günü kapalı kalacaktı. Söz konusu karar ise 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktı.

Berberler pazar günü açık mı olacak?

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

Berberler, kuaförler haftanın her günü açık mı?

Kararla birlikte berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde Valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp Valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.

Berber nedir?

Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir. Türkçeye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir. Geçmişte berberler sadece saç-sakal kesimi değil; sünnet, hacamat, dişçilik, sülükçülük; kellik, uyuz ve bit tedavisi de yapıyorlardı. Bu durum hâlen Dünya'nın bazı gelişmekte olan bölgelerinde devam etmektedir.

Kuaför nedir?

Kuaför, mesleği bir kişinin imajını değiştirmek veya sürdürmek adına saçlarını kesmek veya ona saç modeli şekli veren kişidir. Kullanılan teknikler arasında saç kesme, saç boyama ve saç dokusuna işlem yapma sayılabilir. Çoğu kuaför; berber, kuaför veya güzellik uzmanı olarak gerekli lisansları alarak faaliyet göstermektedir.