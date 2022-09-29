Berberler her gün açık mı olacak? Kuaför ve berberler kapanmayacak mı? Pazar ve Salı açık mı olacak?Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili flaş bir karara imza attı. Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

Berberler her gün açık mı olacak? Kuaför ve berberler kapanmayacak mı? Pazar ve Salı açık mı olacak?Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili flaş bir karara imza attı. Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

Ticaret Bakanlığı berber ve kuaförlerle ilgili çok önemli bir karara imza attı. 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleriyle ilgili karar alınmıştı. Buna göre kuaförler ve berberler haftanın bir günü kapalı olacak. Son dakika gelişmesine göre bu karar erlenmiş durumda.

Berberler her gün açık mı olacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan aldığı yetkiler kapsamında ele almıştı. Buna göre berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri haftada 1 gün kapalı tutulacağı duyurulmuştu.

Kuaför ve berberler kapanmayacak mı?

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

Berber nedir?

Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir. Türkçeye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir. Geçmişte berberler sadece saç-sakal kesimi değil; sünnet, hacamat, dişçilik, sülükçülük; kellik, uyuz ve bit tedavisi de yapıyorlardı. Bu durum hâlen Dünya'nın bazı gelişmekte olan bölgelerinde devam etmektedir.

Kuaför nedir?

Kuaför, mesleği bir kişinin imajını değiştirmek veya sürdürmek adına saçlarını kesmek veya ona saç modeli şekli veren kişidir. Kullanılan teknikler arasında saç kesme, saç boyama ve saç dokusuna işlem yapma sayılabilir. Çoğu kuaför; berber, kuaför veya güzellik uzmanı olarak gerekli lisansları alarak faaliyet göstermektedir.