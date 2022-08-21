Berberler aynı gün mü kapalı olacak? Berber ve kuaför izin günleri ne zaman? Kuaför ve berber izin günlerini kim belirleyecek?

Berberler aynı gün mü kapalı olacak? Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin izin günleri hakkında bir karar alındı. İşletmecilerin merakla beklediği kararların detayları haberimizin içerisinde yer alıyor. Berber ve kuaför izin günleri ne zaman? Kuaför ve berber izin günlerini kim belirleyecek? işte detaylar...

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin izin günleri hakkında bir karar alındı. İşletmecilerin merakla beklediği kararların detayları haberimizin içerisinde yer alıyor. Berber ve kuaför izin günleri ne zaman? Kuaför ve berber izin günlerini kim belirleyecek? işte detaylar...

Berberler aynı gün mü kapalı olacak?

Ticaret Bakanlığı ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden mercihlerin görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebileceği de belirtildi.

Berber ve kuaför izin günleri ne zaman?

Bakanlığın yayımlamış olduğu kılavuza göre berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin izin günleri valilik tarafından belirlenecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

Kuaför ve berber izin günlerini kim belirleyecek?

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Güzellik salonu, berber ve kuaför izin günleri hangi illerde geçerli olacak?

Alınan kararlar tüm iller için -81 il için- geçerli olacak. Tüm illerin valilikleri tarafından izin günü ve detaylar paylaşılacaktır.

İzin günleri düzenlemesi neden yapıldı?

icaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı. Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.