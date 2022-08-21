Berber izin günleri | Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi gün kapalı olacak? Berberlerin kapatma günü hangi ay başlıyor?

Berber izin günleri | Alınan kararla birlikte ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olacağı belirtildi. Peki karar ne zamandan itibaren geçerli? Berberler ne zaman kapalı, ne zaman açık olacak? Berber tatilleri hangi gün? Berberlerin kapatma günü hangi ay başlıyor? İşte detaylar...

Alınan kararla birlikte ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olacağı belirtildi. Peki karar ne zamandan itibaren geçerli? Berberler ne zaman kapalı, ne zaman açık olacak? Berber tatilleri hangi gün? Berberlerin kapatma günü hangi ay başlıyor? İşte detaylar...

Berber izin günleri

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor.

Gereken odalardan alınan izinler ve kararlarla; 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Berberler aynı gün mü kapalı olmak zorunda?

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.