Benzine zam mı geldi? 16 Mayıs benzine zam mı yapılacak? Benzinin litresi ne kadar olacak? 16-17 Mayıs benzine zam ne zaman gelecek? Araç sahipleri brent petrolde yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası benzine zam gelmesinden endişe ediyordu. Araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Kesin olmayan iddialara göre benzine 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece zam geleceği belirtiliyor.

Brent petrol fiyatalarında yaşanan artış araç ahiplerini endişelendirmeye devam ediyor. 100 doların altına gerileyen brent petrol son haftalarda yeniden 110 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrolde yaşanan artış benzin ve mazot fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

Benzine zam mı geldi?

Edinilen bilgiye göre, pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam geleceği öngörülüyor.

16 Mayıs benzine zam mı yapılacak?

16 Mayıs'ta benzin fiyatlarında artış olacağı iddiası araç sahiplerini endişelendirdi. 16 Mayıs pazartesiyi 17 Mayıs Salıya bağlayan gece benzine 1,68 TL zam geleceği öngörülüyor.

Benzine neden zam geldi?

Ülkemizde son bir kaç gündür döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket mevcut. Bu durum akaryakıt fiyatlarında zam baskısı oluşturuyor. Ayrıca uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında da bir artış söz konusu.

17 Mayıs benzin ne kadar?

Beklenen zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL olacak.

Ankara'da ise 22,93 TL'ye yükselecek.

İzmir'de ise benzin 22,94 TL'ye satılacak.

Brent petrol ne kadar 16 Mayıs?

Dünya piyasalarında enerji krizi henüz atlatılabilmiş değil. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan kriz sonrası brent petrol dalgalı seyir izliyor. 16 Mayıs'ta ABD ham petrolü yeniden 109 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol de 110 doların altına geldi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt. 150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.