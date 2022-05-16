Mazota zam gelecek mi? 16 Mayıs mazota zam var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? 16-17 Mayıs Mazotta fiyat artışı mı olacak? Mazota zam mı yapılacak? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra dünya enerji piyasasında büyük bir kiriz yaşanmış ve kriz sonrası pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrolde yükseliş devam ediyor. 16 Mayıs günü benzine zam geleceği söylentileri dizel araç sahiplerini de endişelendirdi. Peki 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece mazota zam yapılacak mı?

Mazota zam gelecek mi? 16 Mayıs mazota zam var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? 16-17 Mayıs Mazotta fiyat artışı mı olacak? Mazota zam mı yapılacak? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra dünya enerji piyasasında büyük bir kiriz yaşanmış ve kriz sonrası pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrolde yükseliş devam ediyor. 16 Mayıs günü benzine zam geleceği söylentileri dizel araç sahiplerini de endişelendirdi. Peki 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece mazota zam yapılacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrolde yaşanan artış nedeniyle ülkemizde akaryakır ütünlerine peş peşe zam gelmişti. Milyonlarca araç sahibi gelen zamlardan sonra araçlarını oynatamaz hale geldi. Dünya piyasasında yaşanan enerji krizi nedeniyle akaryakıta ulaşmak oldukça güçleşti. Sadece ülkemizde değil petrol ürünlerini ithal eden ülkelerde de benzer durumlar yaşandı. Ülkemizde araç sahipleri brent petrolde yaşanan artıl sonra yeni zamların gelmesinden endişeli.

Mazota zam gelecek mi?

Brent petrolde yaşanan yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarınaz zam olarak yansımaya devam ediyor. Son gelen iddialara göre benzine 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor. Dizel araç sahipleri için henüz zam beklentisi yok.

16 Mayıs mazota zam var mı?

Benzine 17 Mayıs gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş zam yapılması bekleniyor. Mazat fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Brent petrolde ve yurt içi döviz kurunda yaşanan artış devam etmesi halinde mazota da ilerleyen günlerde zam gelebilir.

Benzine neden zam geldi?

Rusya-Ukrayna hattında yaşanan barış müzakerelerinde çıkmaza girilmesi, dünya piyaslarında yaşanan ekonomik durgunuluk, yurt içinde döviz kurundaki artış ve brent petrolde yaşanan artış nedeniyle ülkemizde benzine yeni bir zam beklentisi oluştu. Kesin olmamakla beraber Türkiye'de 16 Mayıs pazartesi günü benzin fiyatlarına yaklaşık 1,68 lira LPG fiyatlarına ise 40 kuruş zam bekleniyor.

16-17 Mayıs Mazotta fiyat artışı mı olacak?

Mazotta fiyat artışına ilişkin henüz bir beklenti oluşmadı.

17 Mayıs benzin ne kadar?

Beklenen zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL olacak.

Ankara'da ise 22,93 TL'ye yükselecek.

İzmir'de ise benzin 22,94 TL'ye satılacak.

Brent petrol ne kadar?

ABD ham petrolü yeniden 109 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol de 110 doların altına geldi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu.