Benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar kaç kuruş zam geldi? Motorine gelen zammın ardından bir zam da benzine geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 71 kuruş zam yapıldı.

Benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar kaç kuruş zam geldi? Motorine gelen zammın ardından bir zam da benzine geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 71 kuruş zam yapıldı.

Uluslararası petrol piyasayında yaşanan yükseliş yurt içi akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Son olarak motorine 80 kuruş zam yapılmıştı. Bir zam da benzinin litre satış fiyatına geldi. İşte güncel benzin fiyatları...

Benzine zam geldi mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine gelen zammı duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 71 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine kullandı.

Mazota da zam gelmişti.

Mazota 80 kuruş zam geldiği açıklandı. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da gelen zamların ardından 15.45 TL seviyesine çıktı. Ankra'da ise 80 kuruş zamdan sonra mazotun litre satış fiyatı 15.24 TL seviyesine çıktı.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır.

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