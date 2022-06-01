Benzine, mazota zam mı geldi? Benzine zam mı gelecek? 1 Haziran benzine zam mı yapılacak? 1,22 kuruş zam ne zaman? 2 Haziran Perşembe benzin zammı

2 Haziran Perşembe benzin zammı | Benzine zam mı gelecek? 1 Haziran benzine zam mı yapılacak? 1,22 kuruş zam ne zaman? Benzine zam mı geldi? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bir süredir akaryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği yönünde iddialar araç sahiplerini endişelendiriyordu. Son gelen iddialara göre benzin ve mazota 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece zam bekleniyor.

Rusya'nın ukrayna'ya saldırması ile darboğaza giren enerji piyasası pek çok ülkenin ekonomisine darbe indirdi. Enflasyonla mücadele eden ülkelerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dünya ekonomileri için de büyük tedirginlik oluşturuyor. Ülkemizde de yaşanan gelişmelerden sonra akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son günlerde yaşanan döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak benzin ve mazota yeni zamların gelebileceği konuşuluyordu.

Benzine zam mı gelecek?

Bazı internet sitelerinde yer alan son dakika bilgisine göre benzine yeni bir zam gelmek üzere. Benzinin litre satış fiyatına 1,22 kuruş zam yapılmasının beklendiği belirtildi. Zam sadece benzin grubunda değil, motorin grubunda da olacak. Mazota 1,49 kuruş zam bekleniyor.

1 Haziran benzine zam mı yapılacak?

1 Haziran Çarşamba'yı 2 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece benzin ve mazota (motorin) zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş artış olması bekleniyor.

Brent petrol ne kadar? 1 Haziran

123 doları aşan brent petrol fiyatları 1 Haziran'da OPEC+ haber akışının ardından 116 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD ham petrolü de 115 doları gördü.

1 Haziran güncel benzin fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU) 25.02 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 25.01 TL/LT

ANKARA 25.11 TL/LT

İZMİR 25.13 TL/LT

ADANA 25.25 TL/LT

BURSA 25.08 TL/LT

KONYA 25.31 TL/LT