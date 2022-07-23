Benzine indirim mi geldi? 25 Temmuz benzine indirim var mı? Bu gece benzine mazota indirim yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası arenada petrol fiyatları adeta uçuşa geçmiş ve bu durum da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle son günlerde ülkemizde benzin ve mazota peş peşe indirimler geldi. 25 Temmuz'da dizel araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi daha geldi.

Araç sahipleri neredeyse her gün benzin ve motorin fiyatlarına indirim yada zam yapılıp yapılmadığını araştırarak güne başlıyor. Benzine indirim mi geldi? 25 Temmuz benzine indirim var mı? Bu gece benzine mazota indirim yapılacak mı? soruları yaşanan gelişmelerin ardından pek çok sürücü tarafından internette araştırılıyor. Bilindiği üzere dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş sonrası ülkemizde akaryakıt fiyatlarında da büyük artışlar yaşanmıştı. 30 TL'ye kadar dayanan mazot ve benzin fiyatları son günlerde indirimlerle 22 TL'ye kadar geriledi. 25 temmuz'da akaryakıta bir indirim haberi daha geldi.

Benzine indirim mi geldi?

25 Temmuz Pazartesi'yi 26 Temmuz Salı'ya bağlayan gece akaryakıta bir indirimin daha geleceği iddia edildi. İddialara göre bu kez mazata 92 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Benzine ise henüz bir indirim yada zam beklenmiyor.

25 Temmuz benzine ndirim var mı?

Araç sahiplerinin gözü kulağı benzin ve mazot fiyatlarında yaşanacak artış ve indirimde. Depolarını indirim haberlerine göre doldurmak isteyenler 25 Temmuz'da benzine zam yapıldı mı sorusuna yanıt arıyor. 25 Temmuz'da benzine değil motorine indirim bekleniyor. Gelen indirim şimdilik mazot grubunda geçerli. NTV'de yer alan habere göre mazato 25 Temmuz Pazartesi'den geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor.

Mazota (motorin) indirim mi geldi?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre akaryakıt ürünlerinde 25 Temmuz'da indirim olacak. 25 Temmuz'da motorinin litre satış fiyatında 92 kuruş indirim gelecek.