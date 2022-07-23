DEV indirim geliyor! 25 Temmuz mazota indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Mazota 25-26 Temmuz'da indirim mi yapıldı? Dizel araç sahipleri artan akaryakıt fiyatları nedeniyle neredeyse kontak çevirmeye korkar oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi uluslararası piyasada bretn petrol fiyatlarının artmasıyla tavan yapmıştı. Ancak son günlerde petrol fiyatlarında gerileme mevcut. Brent petrolde yaşanan düşüş yurt içinde de benzin ve mazota indirim olarak yansıyor. Dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme 25 Temmuz için duyuruldu.

DEV indirim geliyor! 25 Temmuz mazota indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Mazota 25-26 Temmuz'da indirim mi yapıldı? Dizel araç sahipleri artan akaryakıt fiyatları nedeniyle neredeyse kontak çevirmeye korkar oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi uluslararası piyasada bretn petrol fiyatlarının artmasıyla tavan yapmıştı. Ancak son günlerde petrol fiyatlarında gerileme mevcut. Brent petrolde yaşanan düşüş yurt içinde de benzin ve mazota indirim olarak yansıyor. Dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme 25 Temmuz için duyuruldu.

Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak Rusya'ya saldırması ile dünya enerji piayasası altı üst oldu. Pek çok ülkede benzin ve mazot fiyatları adeta katlanarak arttı. Avrupa ve ABD gibi güçlü ekonomilerde akaryakıt ve enerji piyasasına bağlı olarak enflasyonda artışlar görüldü. Dünya piyasasını yakından ilgilendiren brent petrol fiyatlarında son günlerde gerileme yaşandı. Brent petrolde yaşanan düşüş benzin ve mazot litre satış fiyatlarını da etkiledi.

DEV indirim geliyor!

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 25 Temmuz'u 26 Temmuz'a bağlayan gece akaryakıta büyük bir indirim bekleniyor.

25 Temmuz mazota indirim var mı?

Araç sahipleri petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve mazot litre satış fiyatlarında indirim olup olmaaycağını merak etmeye başladı. Araç sahiplerini sevindirecek gelişme pek çok haber sitesinde yer aldı. NTV'de yer alan habere göre mazato 25 Temmuz Pazartesi'den geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor.

Mazota (motorin) indirim mi geldi?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre akaryakıt ürünlerinde 25 Temmuz'da indirim olacak. 25 Temmuz'da motorinin litre satış fiyatında 92 kuruş indirim gelecek.

25 Temmuz'da benzine indirim var mı?

Gelen indirim şimdilik mazot grubunda geçerli. Benzin grubunda 25 Temmuz Pazartesi günü bir indirim beklenmiyor.

Mazot ne kadar olacak?

92 kuruşluk indirimin pompaya yansıması ile mazotun litre satış fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.