Benzin indirim | Benzin ve motorine (mazot) indirim mi gelecek? Benzin ve mazota KDV-ÖTV indirimi yapılır mı?

Benzin indirim | Benzin ve motorine (mazot) indirim mi gelecek? sorusu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın yazılı açıklamasından sonra sorulmaya başlandı. Benzin ve mazota KDV-ÖTV indirimi yapılır mı? Yalçın İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada akaryakıt fiyatlarına ilişkin iktidarın çalışma yaptığını belirtti. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'den gelen bu açıklama sonrası vatandaşlar benzin ve motorine (mazota) indirim yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Benzin indirim | Benzin ve motorine (mazot) indirim mi gelecek? sorusu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın yazılı açıklamasından sonra sorulmaya başlandı. Benzin ve mazota KDV-ÖTV indirimi yapılır mı? Yalçın İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada akaryakıt fiyatlarına ilişkin iktidarın çalışma yaptığını belirtti. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'den gelen bu açıklama sonrası vatandaşlar benzin ve motorine (mazota) indirim yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır"

Benzin ve motorine (mazot) indirim mi gelecek?

Semih Yalçın'ın yazılı açıklaması pek çok kişiyi sevindirdi. Araç sahipleri ise benzine ve mazota indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili hükümetten resmi bir açıklama gelmedi. Dünya genelinde enerji dar boğazının yaşandığı şu günlerde benzin ve motorine indirim yapılması ise pek muhtemel görünmüyor. Konuyla ilgili yaşanacak son gelişmeleri sizlere aktaracağız.

Benzin ve mazota KDV-ÖTV indirimi yapılır mı?

Gıda ürünlerinde KDV ndirimi yapılmasından sonra vatandaşlar akaryakıtta da vergi indirimi beklentisi oluştu. Şu anda akaryakıt ve enerji ürünlerinde vergi indirmi çalışması yapılmıyor.

Hükümet elektrik ve doğalgaz desteğini artırabilir

Sabah gazetesinin haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılmasına yönelik de çalışma yapıldığı öğrenildi. 2022 için yardımın üst limiti 206 TL olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

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