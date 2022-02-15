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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine indirim mi gelecek? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Benzine ne zaman indirim gelir?

Benzine indirim mi gelecek? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Benzine ne zaman indirim gelir?

Benzine indirim mi gelecek? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Benzine ne zaman indirim gelir? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. KDV'de yapılan düzenlemenin ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dan araç sahiplerini sevindirecek bir açıklama geldi. Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili mevcut iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar benzine indirim mi gelecek? Motorin (mazot) indirim yapılacak mı? sorusunu sormaya başladı.

38 Dakika Önce
2022-02-15 16:30:31
Benzine indirim mi gelecek? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Benzine ne zaman indirim gelir?

Benzine indirim mi gelecek? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Benzine ne zaman indirim gelir? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. KDV'de yapılan düzenlemenin ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dan araç sahiplerini sevindirecek bir açıklama geldi. Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili mevcut iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar benzine indirim mi gelecek? Motorin (mazot) indirim yapılacak mı? sorusunu sormaya başladı.

Araç sahipler son aylarda akaryakıta gelen zamlardan şikayetçi. Uluslararası piyasada akaryakıt fiyatlarının da artmasıyla ülkemizde son zamanlarda benzin ve motorine üst üste zamlar geldi. Gıda ürünlerine KDV indirimine gidilmesinin ardından raç sahipleri benzin ve motorinde de indirim olup olmayacağını merak etmeye başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın ayptığı son açıklama akaryakıtta indirim bekleyenleri umutlandırdı.

Benzine indirim mi gelecek?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın şunları söyled: Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır."

Benzin ve mazotta indirim olacak mı?

Akaryakıt ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılmaya başlandığı iddialarından sonra araç sahipleri benzine ve mazota indirim olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Motorin ve LPG için KDV yüzde 18 olarak belirlenmiştir. KDV'de bir indirim yapılması akaryakıt ürünlerinde fiyatları da aşağı çekebilir. Aynı şekilde akaryakıt ürünlerinden belli oranlarda ÖTV de alınıyor. ÖTV oranlarında da bir düşüş olursa benzin ve mazot fiyatı bir miktar daha gerileyebilir.

Benzine ne zaman indirim gelir?

Ancak bunlar sadece bir iddia. Hükümetten konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. .

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