Benzin 30 Ağustos indirim | Benzine 30 Ağustos salı günü indirim mi gelecek? Benzine ne kadar indirim yapıldı? Benzin-mazot indirimi var mı? Benzin litresi ne kadar? Araç sahipleri güne akaryakıt indirim ve zam haberlerini takip ederek başlıyor. Son yıllarda benzin ve motorin fiyatları katlanarak arttı ve araç sahipleri kontak çevirmeye korkar oldu. Gelen son bilgilere göre 30 Ağustos'ta benzine yeni bir indirim bekleniyor.

Benzin 30 Ağustos indirim | Benzine 30 Ağustos salı günü indirim mi gelecek? Benzine ne kadar indirim yapıldı? Benzin-mazot indirimi var mı? Benzin litresi ne kadar? Araç sahipleri güne akaryakıt indirim ve zam haberlerini takip ederek başlıyor. Son yıllarda benzin ve motorin fiyatları katlanarak arttı ve araç sahipleri kontak çevirmeye korkar oldu. Gelen son bilgilere göre 30 Ağustos'ta benzine yeni bir indirim bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyada enerji alanında büyük kriz patlak verdi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak ülkemizde de benzin ve motorin fiyatları zamlandı. 30 TL sınırına kadar dayanan akaryakıt litre fiyatları son gelen indirimler ile bir miktar düştü.

Benzin 30 Ağustos indirim

NTV'de yer alan habere göre benzinin litre satış fiyatına 30 Ağustos'ta indirim bekleniyor. İndirimin 1.04 kuruş civarında olacağı iddiasına haberde yer verildi. Ancak indirimin uygulanıp uygulanmayacağı konusu son güne kadar netlik kazanmaz.

Benzine 30 Ağustos salı günü indirim mi gelecek?

Araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre benzinin litre satış fiyatına 30 Ağustos'ta 1 lira 4 kuruş indirim beklendiği duyuruldu. İndirim sonrası benzin 20 TL seviyesine kadar gerileyecek.

27 Ağustos benzin fiyatı güncel

Ankara 21,26 TL

İstanbul / Avrupa 21,14 TL

İstanbul / Anadolu 21,15 TL

İzmir 21,26 TL

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt. 150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder.