Dev İndirim! 27 Ağustos mazota indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu gece mazota indirim mi yapıldı? Araç sahiplerini sevindiren bir indirim haberi daha duyuruldu. 30 Ağustos salı gününden itibaren benzinin litre satış fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Benzine gelen indirim ardından dizel araç sahipleri mazota da indirim yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki 26-27 Ağustos'ta mazota indirim yapılacak mı?

Dev İndirim! 27 Ağustos mazota indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu gece mazota indirim mi yapıldı? Araç sahiplerini sevindiren bir indirim haberi daha duyuruldu. 30 Ağustos salı gününden itibaren benzinin litre satış fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Benzine gelen indirim ardından dizel araç sahipleri mazota da indirim yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki 26-27 Ağustos'ta mazota indirim yapılacak mı?

Akaryakıtta hemen hemen her gün indirim ve zam haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde mazota peş peşe zamlar gelmişti. Dizel araç sahiplerini üzen gelişmenin ardından duyurulan indirim haberi ise kafaları karıştırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyada başlayan enerji krizinin yansıması ülkemizde de görüldü. Jeopolitik riskler nedeniyle brent petrol fiyatları artttı ve bu durum da benzin ve mazota zam olarak yansıdı. Araçlarının kontaklarını çevirmeye korkan vatandaşlar gelen son indirimlerle bir nebze de olsa rahat nefes aldı.

27 Ağustos mazota indirim var mı?

Sektör yetkilierlinden alınan bilgiye göre akaryakıta 30 Ağustos'tan itibaren yeni bir indirim geliyor. İndirim benzin grubunda olacak. 1 lira 4 kuruş benzine indirim gelmesi beklenirken mazota indirim olup olmayacağı araştırılıyor. 30 Ağustos'ta mazat grubunda indirim beklenmiyor.

Mazota (motorin) indirim mi geldi?

NTV'de yer alan habere göre benzine 30 Ağustos'ta 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Ancak motorin grubunde ise indirim beklentisi bulunmuyor. Mazota geçtiğimiz günlerde peş peşe zam gelmişti. Önce 77 kuruş zam yapılmış ardından 1 lira 7 kuruşluk artış uygulanmıştı. Dün de mazotun litre satış fiyatınıa 95 kuruş zam gelmişti. Son olarak mazota 87 kuruş zam gelmişti.

Bu gece mazota indirim mi yapıldı?

Benzine gelmesi beklenen indirimin haberlerde yer alması ile dizel araç sahipleri de mazota indirim beklemeye başladı. Ancak henüz mazot grubunda bir indirim beklentisi bulunmuyor.

27 Ağustos mazot fiyatı (GÜNCEL)

İstanbul / Avrupa 26,84 TL

İstanbul / Anadolu 26,86 TL

Ankara 26,95 TL

İzmir 26,97 TL