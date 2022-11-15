Disney+ birbirinden iddialı yapımlarını izleyicisinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Son olarak Ben Gri adlı dizi 16 Kasım'da dünya ile aynı anda yayına girecek. Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin diğer bölümlerinin ne zaman bağlayacağı ise merak konusu. Ben Gri dizisi 2. bölüm ne zaman? Ben Gri 2. bölüm izle çıktı mı? 3. bölüm yayınlandı mı? soruları ise dizinin ilk bölümlerini izleyenler tarafından sorulmaya başlandı. Peki Ben Gri dizisi 3. bölüm, 4. bölüm ne zaman başlayacak? Ben Gri 2. bölüm izle olacak mı?

Disney+ son zamanlarda Türk yapımı dizi ve filmlere oldukça fazla ağırlık vermeye başladı. Türkiye'den abone sayısını artırma niyetinde olan Disney Plus birbirinden iddialı yapımlarını izleyicisinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Son olarak Ben Gri adlı dizi 16 Kasım'da dünya ile aynı anda yayına girecek. Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin diğer bölümlerinin ne zaman bağlayacağı ise merak konusu. Peki Ben Gri dizisi 3. bölüm, 4. bölüm ne zaman başlayacak? Ben Gri 2. bölüm izle olacak mı? 3. bölüm yayınlandı mı?

Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olarak ülkemizde Haziran ayında yayın hayatına başlayan Disney+ kısa sürede Türkiye'den abone sayısını bir hayli artırdı. Abone sayısı bakımından Netflix ile rekanet halinde olan platform Türk dizi ve filmler ile yeni aboneler kazanmak istiyor. Disney+ son olarak yeni Türk dizisi Ben Gri'yi izleyicilerin beğenisine sundu. Dizi 16 Kasım'da ilk bölümleriyle yayın hayatına merahaba dedi.

Ben Gri dizisi 2. bölüm ne zaman?

Dizinin ilk bölümlerini izleyenler 2. bölüm ve 3. bölümün ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı. Ben Gri dizisini haftalık olarak ekranlara geleceği açıklandı. Dizinin her yeni bölümü 1 hafta sonra yayına girecek.

Ben Gri 2. bölüm izle çıktı mı?

Disney+ genellikle ilk gösterimde 2 yada 3 bölümü birden yayınlıyor. Ancak bu kez böyle yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Ben Gri ikinci bölüm izle seçeneği 16 Kasım'da platformda olabilir.

Ben Gri kaç bölüm?

Diinin 8 bölüm olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizi 8. bölüm ile final yapacak.

Ben Gri konusu

Ben Gri, kızının başına gelen bir olay sonrası hayatı değişen saygın bir avukat olan Fuat'ın hikayesini konu ediyor. Kızının yaşadığı olayın intikamını almak isteyen Fuat, bu sırada esrarengiz bir mesaj alır. Bu mesaj Fuat'ın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine neden olur.

Ben Gri oyuncuları

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Alican Yücesoy

Buçe Buse Kahraman

İlayda Akdoğan

Mücahit Koçak

Onur Bilge

Selin Kahraman