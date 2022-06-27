Bekçi sınavları hangi şehirlerde yapılıyor? Bekçi sınavları hangi illerde? Bekçi sınavı belgesi sorgula

Bekçi sınavları hangi şehirlerde yapılıyor? Binlerce bekçi, sınavlara ilişkin haberleri araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz aylarda başvuruların alınmasının ardından sınav bekleyişi sürüyor. Peki ama bekçilik sınavları hangi illerde olacak? Bekçi sınavı belgesi sorgula...

Binlerce bekçi, sınavlara ilişkin haberleri araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz aylarda başvuruların alınmasının ardından sınav bekleyişi sürüyor. Peki ama bekçilik sınavları hangi illerde olacak? Bekçi sınavı belgesi sorgula...

Bekçi sınavları hangi şehirlerde yapılıyor?

Bekçilik sınavları Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Bekçi sınav belgesi sorgula

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

Bekçilik sınav tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Kılavuza göre bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Detaylar için aşağıdaki ilişkili habere tıklayınız...