Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Bekçi adayları sınavı heyecanla bekliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 13 Mayıs'ta başvurular alındı. Bunun ardından 'Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır?' soruları yanıt bekler oldu. İşte bekçilik son dakika haberleri...

Bekçi adayları sınavı heyecanla bekliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 13 Mayıs'ta başvurular alındı. Bunun ardından "Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır?" soruları yanıt bekler oldu. İşte bekçilik son dakika haberleri...

Bekçilik sınavı ne zaman 2022?

Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Yayımlanan kılavuza göre bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Bekçilik sınavı hangi illerde yapılacak?

17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.