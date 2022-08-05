Bekçi olabilmek için kaç puan almak gerekiyor? Bekçilik sınavında baraj var mı? sınavı geçmek için kaç puan gerekli? Çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için ter döken binlerce kişinin girdiği sınavın sonucu 5 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarını gören adaylar bekçi olabilmek için kaç puan almam gerekiyor? sorusuna yanıt arıyor. Bekçi yazılı sınavında başarılı olmak için 50 ve üzeri puan almak gerekiyor.

Bekçi olabilmek için kaç puan almak gerekiyor? Bekçilik sınavında baraj var mı? sınavı geçmek için kaç puan gerekli? Çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için ter döken binlerce kişinin girdiği sınavın sonucu 5 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarını gören adaylar bekçi olabilmek için kaç puan almam gerekiyor? sorusuna yanıt arıyor. Bekçi yazılı sınavında başarılı olmak için 50 ve üzeri puan almak gerekiyor.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için ilerleyen tarihlerde gerekli duyurular yapılacaktır. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

Bekçi olabilmek için kaç puan almak gerekiyor?

Bekçilik 2022 yazılı sınav sonuçları www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden ilan edildi. 100 soru sorulan sınavdan balarılı geçmek için en az 50 puan almak gerekiyor.

Bekçilik sınavında baraj var mı?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek. Her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecek Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçarı

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.