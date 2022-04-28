Bekçi alımı KPSS puanı | Bekçi başvurusu KPSS şartı var mı? Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı? soruları bekçi olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında bekçi alımları ön başvuruları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenler KPSS şartı aranıp aranmadığını merak ediyor. Peki KPSS puanının bekçi alımlarına etkisi var mı?

Bekçi alımı KPSS puanı | Bekçi başvurusu KPSS şartı var mı? Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı? soruları bekçi olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında bekçi alımları ön başvuruları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenler KPSS şartı aranıp aranmadığını merak ediyor. Peki KPSS puanının bekçi alımlarına etkisi var mı?

Çarşı ve mahalle bekçileri uzun yıllardan sonra yeniden uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda ilk alımları yapılan bekçiler mahallelerde görev almaya başladı. Bekçi olmak isteyenler her sene açılan ilanlara başvuru yapıyor. 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına 3250 bekçi alımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bekçilik başvurusu için sabırsızlananlar başvurularda KPSS şartı aranıp aranmadığını merak ediyor.

Bekçi başvurusu KPSS şartı var mı?

Bekçi alımı başvurularında KPSS şartı aranmıyor. Bekçi olmak isteyen ve başvuru ypmak isteyen adaylar için istenen kriterlerde KPSS puanı şartı bulunmuyor.

Bekçi alımı KPSS puanı nedir?

Bekçi alımları için KPSS puanı yok. Bekçi alımı ön başvuru şartlarında KPSS puanına ilişkin bir ifade yer almıyor.

Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı?

Bekçilik alımı ve başvuruları için KPSS baraj puanı uygulaması yapılmıyor. Adaylar ön başvuru şartlarını taşımaları halinde internet ortamında ön başvuru yapabilirler.

2022 beçi alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 81 ilde istihdam edilmek üzere alınacak bekçiler için ön başvurular da başladı.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için yapılan açıklamada "Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bekçi alımı aşamaları neler?

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

Bekçi başvuru şartları neler?

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- En az 167 cm boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.