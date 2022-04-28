Bekçi alımı 2022 | 3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? Geçtiğimiz yıllarda mahalle ve çarşı bekçisi uygulamasına geri dönülmüştü. Binlerce bekçi istihdam edilmiş ve binlercesi için de kadro açılmıştı. Bekçi olmak isteyenler 2022 yılında bekçi başvurularının başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2022 yılında 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Bekçilik ön başvurularının da başladığı belirtildi.

Bekçi alımı 2022 | 3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz yıllarda mahalle ve çarşı bekçisi uygulamasına geri dönülmüştü. Binlerce bekçi istihdam edilmiş ve binlercesi için de kadro açılmıştı. Bekçi olmak isteyenler 2022 yılında bekçi başvurularının başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2022 yılında 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Bekçilik ön başvurularının da başladığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının 2022 yılında bekçi alımı yapması dört gözle bekleniyordu. Bekçi olmanın haylini kuran binlerce kişiyi sevindiren gelişme yaşandı. Bekçi olmak isteyenler bekçilik alımları için ilanların yayınlanmasını bekliyor. Beklenen ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bekçi olmak isteyenler ön başvuru yapacak ardından şartları taşıyanlar ve sınavları geçenler bekçi olarak görevine başlayacak.

Bekçi alımı 2022

2022 yılı Nisan ayının sonlarına doğru binlerce kişiyi sevindiren gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bekçi olmanın hayalini kuran vatandaşlar başvuruların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki 3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

3 bin 250 bekçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bekçi olmanın hayalini kuranlar ön başvuru yapabilecek. Ön başvurular, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2022 bekçi alımına dair gelişmeler sonraki aşamlarda olacak. Bekçilik alımı ön başvuru işlemlerini yapıldıktan sonra alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek. Sınavları geçen adaylar ilerleyen aylarda göreve başlayacak.

Bekç alımında KPSS şartı var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik görevini bitirmiş olmak,

Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir. .