Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında? Türk Halk Müziğinin başarılı temsilcilerinden Bedia Akartürk güçlü sesi ile kendisini dinleyenleri adeta mest ediyor. Kendine özgü yorumuyla pek çok türkü ile hafızalara kazınan Bedia Akartürk sanat dünyasındaki 67. yılını geride bıraktı. İlerlemiş yaşına rağmen sanat dünyasından kopamayan Bedia Akartürk'ün hayatı ve biyografisi bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında? Türk Halk Müziğinin başarılı temsilcilerinden Bedia Akartürk güçlü sesi ile kendisini dinleyenleri adeta mest ediyor. Kendine özgü yorumuyla pek çok türkü ile hafızalara kazınan Bedia Akartürk sanat dünyasındaki 67. yılını geride bıraktı. İlerlemiş yaşına rağmen sanat dünyasından kopamayan Bedia Akartürk'ün hayatı ve biyografisi bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

Türk Halk Müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Bedia Akartürk'tür. Bedia Akartürk sahne hayatına 13 yaşında İzmir'de başlamıştır. 1941 doğumlu olan usta sanatçı 13 yaşından bu yana sanat camiasının içinde yer alıyor. "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olan Bedia Akartürk'ün kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu insanlara tarafından merak ediliyor. İşte Bedia Akartürk kimdir? sorusunun yanıtı...

Bedia Akartürk kimdir?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Bedia Akartürk Türkiye'nin en başarılı Türk Halk Müziği sanatçılarından biridirir.

Bedia Akartürk ailenin tek çocuğudur. Soy adını da bu yüzden değiştirmeyen Bedia Akartürk yaşamına babasının soy adı ile devam etmiştir.

Bedia Akartürk şarkıcı olmanın hayallerine çok küçük yaşlarda başladı.

Sanat hayatına Ödemiş'te 13 yaşında sahneye çıkarak başladı.

Usta sanatçının babası Ödemiş Musiki Cemiyetindeydi. Bedia Akartürk'te burada sanatçılığın ilk tozlarını yutmuştur.

Bedia Akartürk sanat hayatına İzmir Radyosunda devam etmiştir. Sanatçı İzmir radyosuna yaşı tutmadığı için yaşını büyüterek girmiştir.

Akartürk 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir ve buradan emekli olmuştur.

Müzik hayatının dışında sineme filmlerinde de rol alan Bedia Akartürk 6 sinema filminde oynamıştır.

Bir çok albüme imza atan usta sanatçı Türk Halk Müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biridir.

Yaşayan efsane Bedia Akartürk'ün müzesi İzmir Ödemiş'te açıklmıştır. Burada sanatçının ödülleri ve giyiseleri sergilenmektedir.

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

80 yaşında olan Bedia Akartürk, 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi. Seller 2007 yelinde vefat etti.

Bedia Akartürk'ün Nihal Yıldız Seller adında bir kızı var.

Bedia Akartürk verdiği bir ropörtajda "hiç pişman oldunuz mu" sorusuna şöyle yanıt verdi: İnsan neden pişman olur? Evliliğinden ya da sanatından... Ben dünyaya bir kez daha gelsem yine kocamla evlenirdim yine türkü söylerdim. Pişman olacak bir şey yok. İyi ki türkücü olmuşum.

Bedia Akartürk kaç yaşında?

4 Şubat 1941 yılında dünyaya gelen Bedia Aktürk 2021 yılı itibari ile 80 yaşındadır. Bedia Akartürk ayırca sanat dünyasında 67. yılını geride bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.