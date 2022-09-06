BEDAŞ 6 Eylül Fatih elektrik saat kaçta gelecek? Aksaray, Karagümrük, Derviş Ali, Kırka-i Şerif Mahallesi elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 6 Eylül Salı günü ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un pek çok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi yapılacağını internet sitesinden duyurdu. 6 Eylül'de en uzumn elektrik kesintisi Fatih ilçesinde Aksaray Mahallesi, Karagümrük Mahallesi, Derviş Ali Mahallesi ve Hırka-i Şerif Mahallesinde yaşanacağı açıklandı. Bu mahallelerde yaşayanlar 6 Eylül'de elektriklerin ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.

BEDAŞ 6 Eylül Fatih elektrik saat kaçta gelecek? Aksaray, Karagümrük, Derviş Ali, Kırka-i Şerif Mahallesi elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 6 Eylül Salı günü ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un pek çok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi yapılacağını internet sitesinden duyurdu. 6 Eylül'de en uzumn elektrik kesintisi Fatih ilçesinde Aksaray Mahallesi, Karagümrük Mahallesi, Derviş Ali Mahallesi ve Hırka-i Şerif Mahallesinde yaşanacağı açıklandı. Bu mahallelerde yaşayanlar 6 Eylül'de elektriklerin ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi internet sitesinde 6 Eylül Salı günü ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un 21 ilçedesinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin 10 saate kadar süreceği bilgisi verildi. 6 Eylül'de en uzun elektrik kesintisi Fatih ilçesinde yaşanacak. Aksaray, Karagümrük, Derviş Ali, Kırka-i Şerif Mahallesi'nde yaşayanlar elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek sorusuna yanıt arıyor.

BEDAŞ 6 Eylül Fatih elektrik saat kaçta gelecek?

Bedaş internet sitesinden yaptığı duyuruda Fatih'te yaşanacak kesintinin giderilmesi beklenen saatin tahmini olarak 15.00 olduğunu duyurudu.

6 Eylül Aksaray, Karagümrük, Derviş Ali, Kırka-i Şerif Mahallesi elektrikler ne zaman gelecek?

Bedaş'ın internet sitesinde yer alan bilgide şöyle denildi: "İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CEVİZCİ EKREM, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, YENİ BAHÇE, ZEMBİLCİ, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÇORAPSIZ KADI ASKER, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN, ÖZTAN sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır."