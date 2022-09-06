6 Eylül Esenyurt elektrikler saat kaçta gelecek? Esenyurt Fatih Mahallesi, Üçevler, Ardıçlı, Aşık Veysel mahallesi elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 6 Eylül elektrik kesintisi listesini internet sitesinden yayınladı. İstanbul'un pek çok ilçesinde saatler sürecek olan elektrik kesintileri 6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Esenyurt'un ilçe ve mahallelerinde de uzun süren elektrik kesintisi yaşanacak. Esenyurt Merkez Mahallesi, Fatih Mahallesi, Arcışlı Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşanacak elektrik kesintilerini saat kaçta giderileceği duyuruldu.

6 Eylül Esenyurt elektrikler saat kaçta gelecek? Esenyurt Fatih Mahallesi, Üçevler, Ardıçlı, Aşık Veysel mahallesi elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 6 Eylül elektrik kesintisi listesini internet sitesinden yayınladı. İstanbul'un pek çok ilçesinde saatler sürecek olan elektrik kesintileri 6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Esenyurt'un ilçe ve mahallelerinde de uzun süren elektrik kesintisi yaşanacak. Esenyurt Merkez Mahallesi, Fatih Mahallesi, Arcışlı Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşanacak elektrik kesintilerini saat kaçta giderileceği duyuruldu.

İstanbul'a elektrik sağlayan BEDAŞ bazen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazen de arıza nedeniyle İstanbul'da bazı ilçe ve mahallelere elektrik veremiyor. BEDAŞ resmi internet sitesinden 6 Eylül ve 7 Eylül'de yaşanacak elektrik kesintilerinin listesini yayınladı. Buna göre İstanbul'da saatler sürecek olan elektrik kesintileri yaşanacak. En uzun süre elektrik kesintileri İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve mahallelerinde olacak. 6 Eylül'de elektrikleri kesilen Esenyurtlular "elektrikler ne zaman, saat kaçta gelcek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

6 Eylül Esenyurt elektrikler saat kaçta gelecek?

6 Eylül Salı günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintil yaklaşık olarak 8 saat sürecek. Esenyurt'ta 6 Eylül'de elektrikler saat 17.00 civarında gelecek.

Esenyurt Fatih Mahallesi, Üçevler, Ardıçlı, Aşık Veysel mahallesi elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak. 6 Eylül'de elektriklrin ne zaman geleceği açıklandı. Yapılan duyruuda şöyle denildi: "İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 891., 926., 928., 929., 939., URFALILAR sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır."

"İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah PETUNYA sk / AŞIK VEYSEL mah CEYHAN, ENVERPAŞA, KEMAL SUNAL, MENEKŞE, MERİÇ, SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır."