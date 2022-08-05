Beceremedin şarkı sözleri neler? Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin izle

Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin izle | Beceremedin şarkı sözleri neler? Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu müzik piyasasına 'beceremedin' adlı şarkı ile hızlı bir giriş yaptı. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı dijital platformlarda ve sosyal medya yayınlandı.

Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin izle | Beceremedin şarkı sözleri neler? Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu müzik piyasasına 'beceremedin' adlı şarkı ile hızlı bir giriş yaptı. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı dijital platformlarda ve sosyal medya yayınlandı.

Suvivor'da performansı ve polemikleri ile gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu merakla beklenen şarkısını tanıttı. Beceremedin adlı şarkı kısa sürede sosyal medyada viral olmayo başardı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayranları Beceremedin şarkısının sözlerini araştırmaya başladı.

Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin İndir-İzle-YouTube

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibi de YouTube'da yayınlandı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Beceremedin şarkısı ve klibi;

Beceremedin şarkı sözleri neler?

Kemikleşmiş hayran kitlesine sahip olan Aleyna Kalaycıoğlu yeni şarkısı ile hayranlarını sevindirdi. Beceremedin adlı şarkı ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan genç şarkıcının şarkıcı hayranlarından tam not aldı. İşte Beceremedin şarkı sözleri;

Sevemem sevemem sevemem sevemem

Hep yokuş yalan bir de ben

Deli gömleği dostum eden

Beni sevmeyen en basta sen

Yazıyorum ismini silemem

Kazıdım gecmişi diyemem

Sevemez misin yeniden

Beceremedin

******

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

******

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

Beni tat yakamoz gecelerde

Senş düsledim ben senelerce

Bagırır nefretim dile gelse

Bir de yalnızım her günüm sahte

Seni zorlamam gidip onun olsana

İnan hasretim gözü gibi baksa da

Bi kez olsun yanıma gelip aglama

Ben üzülmem geriye bakıp ardıma

*******

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

Yediremedim sol yanımdın yediremedim

Sensizliği beceremedim

Sevemem yine yemin ederim

*******

Beceremedin

Sol yanımda beceremedın

Düstüm ağına yediremedim

Kes dibimde hecelemeyi

.