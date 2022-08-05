Beceremedin şarkı sözleri neler? Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin izle
Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin izle | Beceremedin şarkı sözleri neler? Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu müzik piyasasına 'beceremedin' adlı şarkı ile hızlı bir giriş yaptı. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı dijital platformlarda ve sosyal medya yayınlandı.
2022-08-05 16:30:40
Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin izle | Beceremedin şarkı sözleri neler? Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu müzik piyasasına 'beceremedin' adlı şarkı ile hızlı bir giriş yaptı. Hayran kitlesi oldukça geniş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı dijital platformlarda ve sosyal medya yayınlandı.
Suvivor'da performansı ve polemikleri ile gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu merakla beklenen şarkısını tanıttı. Beceremedin adlı şarkı kısa sürede sosyal medyada viral olmayo başardı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayranları Beceremedin şarkısının sözlerini araştırmaya başladı.
Aleyna Kalaycıoğlu Beceremedin İndir-İzle-YouTube
Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibi de YouTube'da yayınlandı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Beceremedin şarkısı ve klibi;
Beceremedin şarkı sözleri neler?
Kemikleşmiş hayran kitlesine sahip olan Aleyna Kalaycıoğlu yeni şarkısı ile hayranlarını sevindirdi. Beceremedin adlı şarkı ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan genç şarkıcının şarkıcı hayranlarından tam not aldı. İşte Beceremedin şarkı sözleri;
Sevemem sevemem sevemem sevemem
Hep yokuş yalan bir de ben
Deli gömleği dostum eden
Beni sevmeyen en basta sen
Yazıyorum ismini silemem
Kazıdım gecmişi diyemem
Sevemez misin yeniden
Beceremedin
******
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
******
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
Beni tat yakamoz gecelerde
Senş düsledim ben senelerce
Bagırır nefretim dile gelse
Bir de yalnızım her günüm sahte
Seni zorlamam gidip onun olsana
İnan hasretim gözü gibi baksa da
Bi kez olsun yanıma gelip aglama
Ben üzülmem geriye bakıp ardıma
*******
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
Yediremedim sol yanımdın yediremedim
Sensizliği beceremedim
Sevemem yine yemin ederim
*******
Beceremedin
Sol yanımda beceremedın
Düstüm ağına yediremedim
Kes dibimde hecelemeyi
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