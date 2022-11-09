Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik! Pendik'te ne oldu? Pendik park olayı nedir? Video izle

Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik! Pendik'te ne oldu? Pendik park olayı nedir? Pendik video izle | Geçtiğimiz aylarda Bebek Sahili'nde kamuya açık alanda vatandaşların gözü önünde cinsel ilişkiye giren şahıslar ülkeden gündem olmuştu. Bu kez de İstanbul'un Pendik ilçesinde bir parkta çiftin hareketleri 'bu kadarına da pes' dedirtti. Parkta çiftin uygunsuz hareketlerini bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler 'pes' dedirtti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olay akıllara Bebek Sahili'ni getirdi. Bir parkta kamuya açık alanda güpegündüz uygunsuz ve hayasız davranışlarda bulunan çift "pes" dedirtti. Vatandaşlar olayı cep telefonu ile kayıt altına aldı ve görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Pendik park video izleyenler "bu kadar da olmaz" dedi.

Pendik'te ne oldu?

İstanbul Pendik'te bir çift bankın üzerinde birbirlerine uygunsuz şekilde yakınlaştı. Çevredekilere aldırış etmeden hayasız davranışlarına devam eden çifti görenler "yok artık" dedi. Görüntülerin sosyal medayda yayılmasının ardından akıllara Bebek Sahili geldi. Bebek Sahili'nde geçtiğimiz aylarda bir çift gündüz vakti herkesin gözü önünde ilişkiye girmişti.

Pendik park video izle

İstanbul Pendik'te bir parkta yaşanan uygunsuz davranışlar vatandaşın kamerası ile kaydedildi. Skandal görüntüler "Pendik Duysun" adlı sayfada yayınlandı. Video kısa sürede sosyal medyadada yayınlanan görüntüleri izleyenler "pes" dedi.

Akıllara Bebek Sahli olayını getirdi

Pendik park videoasu akıllara Bebek Sahili'nde yaşanan rezilliği getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde bir çift uluorta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmişti. Çift polisin çalışması s onucu gözaltına alınmıştı.