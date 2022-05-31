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Bebek sahilde skandal olay! Gözaltına alındılar

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-05-31 15:03:01
Bebek sahilde skandal olay! Gözaltına alındılar

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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