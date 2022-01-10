Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Bebeğin cinsiyeti, ebeveyninden aldığı X ve Y kromozomlarıyla belirlenir. Annede bulunan XX kromozomu ile babada bulunan XY kromozomunun birleşimiyle meydana gelen bebek, babadan aldığı X veya Y kromozomuna göre cinsiyete sahip olur. Peki bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur? Sizler için araştırdık...



Hamilelikte bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en yaygın kullanılan yöntem ultrasondur. Ultrasonda anne karnının iki boyutlu görüntülenmesi sayesinde bebeğin genital organına bakılır ve cinsiyeti tahmin edilir. Ultrason yüzde yüz doğru sonuç vermediği için, bebeğin cinsiyeti tam olarak anlaşılamayabilir. Bebeğin cinsel organının ultrason sırasında net olarak görülemediği durumlarda, cinsiyet tahmini doğru yapılamayabilir.

Bebeğin cinsiyetine hangi ayda bakılıyor?

Hamileliğin 13. haftası genel olarak bebeğin cinsel organ gelişiminin görülebildiği bir haftadır. 13-16. haftalar arasında yapılan ultrason, bebeğin cinsiyeti hakkında önemli bir fikir verir. Hamilelik ilerledikçe, bebeğin cinsiyet tahmini ultrasonla daha doğru bir şekilde yapılabilir. 20.haftadan sonra bebek gelişimi net bir şekilde görülebilir. Bu haftada cinsiyet tahmininin doğruluk oranı çok yüksektir. Fakat tüm bunlara rağmen ultrasonda bebeğin cinsiyetinin yanlış tahmin edilme olasılığı her zaman mevcuttur.

Bebeğin cinsiyetine göre hamilelik belirtisi değişir mi?

Gebelik belirtileri; biyolojik, kalıtımsal ve çevresel koşullara göre her kadında farklılık gösterebilir. Bebeğin sahip olduğu cinsiyete göre, annede farklı belirtiler görüleceği düşüncesi bilim dışı bir inanıştır. Aşerme, karnın büyüme şekli veya diğer fiziksel değişimler bebeğin sahip olduğu cinsiyete bağlı olarak oluşmaz. Özellikle hamileliğin ilk aylarında annedeki belirtilerle bebeğin cinsiyeti hakkında öngörüde bulunmanın herhangi bir dayanağı yoktur. Gebe kalmadan önceki beslenme şekli veya fiziksel aktiviteler de bebeğin cinsiyetini etkilemeyecektir. Kadınlarda yumurtalıkların döllenmesi sırasında, sperm hücrelerinden alınan kromozomlar belirleyici olduğu için, anne veya baba adayının bebeğin cinsiyetini belirleme şansı yoktur. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için 3. aydan itibaren ultrason yaptırılabilir. Bazı testler sayesinde de bebekte XX veya XY kromozomu tespit edilebilir. Ultrason 2 boyutlu bir görüntüleme yöntemidir. Bu yüzden bebeğin cinsiyeti hakkında doğru tahminde bulunmak için yeterli veri sağlamayabilir. Üç, dört veya beş boyutlu görüntüleme yöntemleri, bebeğin cinsiyetini doğru tahmin etme konusunda çok daha başarılı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.