BDDK kimler hakkında suç duyurusunda bulundu? BDDK suç duyurusu isim listesi

BDDK suç duyurusu isim listesi | BDDK kimler hakkında suç duyurusunda bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz kurunda yaşanan sert düşüş ve Türk lirasının değer kazanmasından sonra bazı sosyal medya hesapları üzerinden olumlu havanın bozulmasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimler...

BDDK suç duyurusu isim listesi | BDDK kimler hakkında suç duyurusunda bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz kurunda yaşanan sert düşüş ve Türk lirasının değer kazanmasından sonra bazı sosyal medya hesapları üzerinden olumlu havanın bozulmasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimler...

BDDK kimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklama şu şekilde; "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur." BDDK daha önce 5 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa, Selçuk Geçer hakkında BDDK suç duyurusunda bulunmuştu. Listeye 21 isim daha eklendi.

BDDK suç duyurusu isim listesi

1. Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)

2. @yaseminilber

3. Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)

4. Okan AYBAR (@okanaybar)

5. Evren BOLGÜN (@ebolgun)

6. Ali YILDIZ (@alyildi61671650)

7. Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)

8. Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)

9. Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)

10. Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)

11. Canan (@canane3347)

12. Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)

13. Tuğba (@tugbaonbsi)

14. Nural (@suigenerisfemin)

15. economy for dummies (@DummiesEconomy)

16. AĞA (@AGARIKLAB)

17. Şeref OĞUZ (@serefoguz)

18. İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)

19. GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)

20. Aslan Amca (@aslanamca2021)

21. Erk Acarer (@eacarer)

22. Durmuş Yılmaz

23. Güldem Atabay

24. Burhanettin Bulut

25. Emin Çapa

26. Selçuk Geçer

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu.

Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.