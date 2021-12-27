Güldem Atabay kimdir? Güldem Atabay ne iş yapıyor? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Güldem Atabay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olan Güldem Atabay üniversitelerde Türkiye ekonomisi üzerine dersler de veriyordu. İşte Güldem Atabay'ın biyografisi...

Güldem Atabay kimdir? Güldem Atabay ne iş yapıyor? sorusu şu sıralar pek çok kiş itarafından merak edilmeye başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Güldem Atabay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olan Güldem Atabay üniversitelerde Türkiye ekonomisi üzerine dersler de veriyordu. İşte Güldem Atabay'ın biyografisi...

Güldem Atabay kimdir?

Güldem Atabay ekonomist ve akademisyendir.

Güldem Atabay Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olarak zaman zaman İşletme Bölümü'nde Türkiye Ekonomisi dersleri vermektedir.

Güldem Atabay bzaı üniversitelerde ders veriyor ve paralanaliz.com sitesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

Güldem Atabay Egeli & Co. Varlık Yönetim Şirketi'nde Araştırma ve Strateji Direktörü olarak görev yapmıştır.

Egeli & Co. Enerji Yatırımları (EGCEY) ve Egeli & Co. Tarım Girişim (EGCYO)'de yönetim kurulu üyesidir.

Daha önce UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölüm Müdürü olarak Türkiye Ekonomistiydi; Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Departmanı Müdürü; Raymond James Securities'de Ekonomist; Ege Yatırım'da Ekonomist Global Menkul Kıymetler ve Karon Menkul Kıymetler Araştırma Departmanında Analist olarak çalıştı.

Egeli&Co. Varlık Yönetimi şirketinde Araştırma ve Strateji Direktörü olarak çalışmış olan Atabay, UniCredit Menkul Değerler A.Ş'nin Türkiye Ekonomisti görevini üstlenmişti. Denizbank'ın iştiraki Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Bölümü Müdürü, Raymond James şirketi ve Egebank iştiraki olan Ege Yatırım'da Ekonomist ve Global Menkul Değerler ve Karon Kıymetler'de analist olarak çalıştı. Kaynak: politikyol.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu.

Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.