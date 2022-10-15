Türkiye dün 18.15'te Bartın'dan gelen acı haberle sarsıldı. TTK Genel Müdürlüğü'ne ait bir maden ocağında işçilerin bulunduğu sırada patlama yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Patlamada çok sayıda can kaybının olduğu açıklandı. Ülkemizde yasa neden olan patlamanın neden kaynaklandığı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Bartın Amasra kömür maden ocağı patlama neden oldu? Patlamanın nedeni ne? Grizu patlaması mı oldu?

Bartın'dan gelen acı haber ile birlikte "Bartın Amasra maden ocağı patlama neden oldu? Patlamanın nedeni ne? Grizu patlaması mı oldu?" soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Patlamanın yaşanması ile bölgeye çok sayıda ekip sev kedildi. Çevre illerden arama kurtarma ekipleri Bartın-Amasra'ya yöneldi. Bölgeden ne yazık ki can kayıpları haberleri de gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Koca son açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu açııkladı.

Bartın Amasra maden ocağı patlama neden oldu?

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre patlamanın nedeninin grizu olduğu belirtildi. Maden ocağında patlamanın yaşandığı sırada işçilerin de olduğu bildilirldi. Yer altında mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gideceği öğrenildi. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.

Bartın maden ocağı patlamanın nedeni ne?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olay sonrası yaptığı açıklamada patlamanın neden kaynaklanmış olabileceğine dair bilgiler verdi. Dönmez açıklamasında şunları söyledi: "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde” dedi.

110 işçi patlama sırasında mesaideydi

Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı var. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar" ifadelerini kullandı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.