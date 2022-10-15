Bartın'ın Amasra içesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'de yasa neden oldu. Bölgeden gelen acı patlama dün saat 18.15'te meydana geldi. Patlamada can kaybının arttığı da açıklandı. Peki Acı bilanço artıyor! Bartın-Amasra maden ocağında kaç kişi öldü? Kaç kişi hayatını kaybetti isimleri belli oldu mu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı bir madende meydana gelen bir patlama Türkiye'yi acıya boğdu. Yaşanan olayda ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen saat arttı. Ekiplerin olay yerine hızlıca giderek çalışmalara başlamasına rağmen acı blanço arttı. Yaşanan acı gelişmeler Türkiye'nin gündemine otururken vatadanşlar can kaybının daha fazla artmaması için dua etmeye başladı.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada şehit sayısı artıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı rakamı paylaştı. Soylu "40 şehidimize ulaştık, 40 şehidimizi çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. biraz sonra 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bartın-Amasra maden ocağında kaç kişi öldü?

Bartın-Amasra maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası ekipler hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı açıklamada madende 110 kişinin çalıştığını ifade etti. İlk çalışmaların ardından bölgeden gelen acı haberler hepimizi derinden sarsıtı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yaşanan patlama sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi sabahı Twitter hesabından yaptığı açıklamada 28 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Ancak sayı ne yazık ki 40'a yükseldi.

Kaç kişi hayatını kaybetti

Yetkililerden gelen haberlere göre 40 vatandaşımız hayata gözlerini yumdu. Bakan Koca yaralıların durumuna ilişkin de yaptığı açıklamada "Biri ağır, dört hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumartesi sabah yaptığı açıklamada 58 işçinin kurtarıldığını, içerde 15 madencinin kaldığını açıkladı.

Maden ocağında hayatını kaybedenlerin isimleri

Bartın-Amasra kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. "Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet."

Dualar can kaybının artmaması için

Tüm Türkiye Bartın'da yaşanan acı olaya kilitlendi. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar can kaybının artmaması için dua etmeye başladı. Bakan Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.