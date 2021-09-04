TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin ne zaman başlayacağına dair çok nemli bir gelişme yaşandı. Dizinin aylardır başlamasını bekleyenler son gelişme ile dizinin hangi gün, ne zaman yayına gireceğini öğrenmiş olacak. ne zaman başlayacak? Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi hangi gün yayınlanacak? Gazeteci Birsen Altuntaş Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin tarih basılı fragmanının ilk kez bugün yayınlanacağını duyurdu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin ne zaman başlayacağına dair çok nemli bir gelişme yaşandı. Dizinin aylardır başlamasını bekleyenler son gelişme ile dizinin hangi gün, ne zaman yayına gireceğini öğrenmiş olacak. ne zaman başlayacak? Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi hangi gün yayınlanacak? Gazeteci Birsen Altuntaş Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin tarih basılı fragmanının ilk kez bugün yayınlanacağını duyurdu.

TRT 1'in merakla beklenen dizileri arasında yer alan Barbaroslar dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizinin bir an önce yayına girmesini bekleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, prodiksüyon ve görsel efektler bakımından öne çıkıyor. Konusu açısındanda tarih severlerin ilgisini çekecek olan dizi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin tarih basılı fragmanının ilk kez bugün yayınlanacağını duyurdu. FRagman ile birlikte dizinin ne zaman başlayacağı, yayın günü ve tarihi de belli olabilir.

Barbaros dizisi hangi gün yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde oynadığı Barbaroslar dizisinin henüz hangi gün yayınlanacağı belli değil. Osmanlı'nın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa'nın hikayesinin anlatılacağı dizinin eylül ayının sonunda başlaması bekleniyor.

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı.[kaynak belirtilmeli] Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ti. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi.[1] Barbaros ismi aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu ismin Oruç'a kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini (İt. barba: sakal, rossa: kızıl) söylerken, Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç"un bozulmasından oluşmuş olabileceğini söylemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.