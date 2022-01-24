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TIMETURK / GENEL / Bankalar 15.30'dan sonra açık mı? PTT, belediye, tapu dairesi 24 Ocak Pazartesi 15.300'dan sonra açık mı kapalı mı?

Bankalar 15.30'dan sonra açık mı? PTT, belediye, tapu dairesi 24 Ocak Pazartesi 15.300'dan sonra açık mı kapalı mı?

Bankalar 15.30'dan sonra açık mı? PTT, belediye, tapu dairesi 24 Ocak Pazartesi 15.300'dan sonra açık mı kapalı mı? Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da mesai saatlerine de düzenleme yapıldı. Kamuda 24 Ocak Pazartesi günü mesai bir kaç saat erken bitecek. Açıklamayı İstanbul Valisi Yerlikaya yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında 'Mesailer saat 15.30'da sona erecektir.' dedi. Kamu dairelerinde, bankaların ve PTT'lerin erken kapanıp kapanmayacağını merak ediliyor.

2 Saat Önce
2022-01-24 15:08:19
Bankalar 15.30'dan sonra açık mı? PTT, belediye, tapu dairesi 24 Ocak Pazartesi 15.300'dan sonra açık mı kapalı mı?

Bankalar 15.30'dan sonra açık mı? PTT, belediye, tapu dairesi 24 Ocak Pazartesi 15.300'dan sonra açık mı kapalı mı? Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da mesai saatlerine de düzenleme yapıldı. Kamuda 24 Ocak Pazartesi günü mesai bir kaç saat erken bitecek. Açıklamayı İstanbul Valisi Yerlikaya yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında "Mesailer saat 15.30'da sona erecektir." dedi. Kamu dairelerinde, bankaların ve PTT'lerin erken kapanıp kapanmayacağını merak ediliyor.

Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da kamu dairlerine mesailere düzenleme yapıldı. Kar bastırması beklenen İstanbul'da mesailer 15.30'da sona erecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

Bankalar 15.30'dan sonra açık mı?

Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle, mesailer saat 15.30'da sona erecektir."

PTT, belediye, tapu dairesi 24 Ocak Pazartesi kaçta kapnıyor?

İstanbul'da 24 Ocak Pazartesi günü kamu çalışanlarının mesaisi 15.30'da bitiyor. Ancak kamu dairlerinde bankalarda ve PTT şubeleri vatandaşa hizmet vermeye devam edecek. 24 Ocak Pazartesi günü k kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılarak işlemler devam edecek.

İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü? İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek? İşçiler işi erken mi bırakacak?
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