Banka kredileri düştü mü? Konut (ev) kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri düşecek mi? MB faiz düşürünce banka kredi oranları düşer mi? Merkez Bankası piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. MB beklentilerin aksine faizleri 100 baz puan indirme kararı aldı. Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar da MB'ni kararının ardından banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmediğini merak ediyor.

Banka kredileri düştü mü? Konut (ev) kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri düşecek mi? MB faiz düşürünce banka kredi oranları düşer mi? Merkez Bankası piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. MB beklentilerin aksine faizleri 100 baz puan indirme kararı aldı. Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar da MB'ni kararının ardından banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmediğini merak ediyor.

Merkez Bankası Eylül ayı PPK Toplantısı'nı gerçekleştirdi. MB aldığı karar ile beklentilerin tersinde bir hamle yapmış oldu. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını tahmin ediyordu ancak beklendiği gibi olmadı. Merkez Bankası sürpriz bir şekilde politika faizinin 100 baz puan aşağı çekti. Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının banka kredi faiz oranlarına nasıl yansıyacağı ise pek çok vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

Banka kredileri düştü mü?

Merkez Bankası geçtiğimiz ay da faizleri düşürme kararı almıştı. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı banka kredi faizlerini etkileyecektir ancak bu etki hemen olamaz. Dolayısıyla henüz mevcut kredi faizleride bir aşağı çekilme yaşanmadı.

Konut (ev) kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri düşecek mi?

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti. Merkez Bankası'ndan gelen sürpriz faiz hamlesinin ardından banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de düşebilir. Ancak bu düşüş hemen kredilere yanısmaz. Piyasanın faiz oranlarını benimsemesi için biraz süre geçmesi gerekiyor.

22 Eylül güncel konut kredisi oranları

ING Bank %1,47

Türkiye İş Bankası %2,05

Alternatif Bank %2,30

TEB %3,75

Ziraat Bankası %1,29

Vakıfbank %1,29

ING Bank %1,47

Fibabanka %1,88

Türkiye İş Bankası %2,05

Akbank %2,08

Alternatif Bank %2,30

ICBC Turkey %2,39

QNB Finansbank %2,62

Yapı Kredi %2,79

Garanti BBVA %2,99

TEB %3,75

Güncel İhtiyaç Keredisi faiz oranları

ING Bank %1,54

Enpara.com %1,63

CEPTETEB %1,64

Türkiye İş Bankası %2,05

Alternatif Bank%2,40

Burgan Bank %0,99

QNB Finansbank %1,74

Ziraat Bankası %1,79

Vakıfbank %1,91

Halkbank%1,94

Türkiye İş Bankası %2,05

Garanti %2,08

Akbank %2,14

Fibabanka %2,19