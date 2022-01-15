Bamya tohumu insülin direncini dengeliyor

Bamya lif, demir, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller sayesinde yüksek besin değerine sahiptir. Peki bamya tohumunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu diz ağrılarına iyi geliyor mu? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık ve derledik...



Bamya ılık iklimlerde yetişir. Ebegümecigiller familyasına aittir. Lezzetli ve şifa kaynağı bir sebze olan bamya, sağlıklı bir şekilde yaşamaya özen gösteren insanlar tarafından tercih edilir. Bamya tohumu vitamin deposudur. Düzenli bir şekilde kullanılırsa birçok hastalığın iyileşmesine yardımcı olur.

Bamya tohumunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Bamya tohumu bağırsak hareketlerini ve sindirim sistemini düzenler. Kan şekeri ve insülin direncini dengelemeye yardımcı olur. Kolesterol değerlerini düzenler. İçeriğinde bulunan demir sayesinde kandaki demir ihtiyacını karşılar. Bamya suyu mide asidini düzenler. A ve C vitaminleri sayesinde cildi korur ve hücre yenilenmesine destek olur. Bamya tohumu kahve gibi tüketilirse bronşit problemini çözer. Vücutta tümör oluşma ihtimalini azaltır, var olan hastalıklı hücrelerin yayılıp çoğalma hızını azaltır. Antioksidan içeriğine sahip olduğu için bağışıklık sistemini destekler. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir. Öksürük ve boğaz ağrısı problemi olanlara iyi gelir.

Bamya tohumu nasıl kullanılmalı?

Bamya tohumlarını bir öğütücüde kahve çekirdeği gibi çekerek toz haline getirin. Toz haline gelen bamya tohumlarına sıcak su ekledikten sonra, kahve demler gibi birkaç dakika bekleterek tüketin.

Oda sıcaklığındaki bir bardak suyun içerisine 8-10 tane bamya tohumu koyun ve bir gece bekletin. Sabah bu suyu içerek bamya tohumlarından faydalanabilirsiniz. Bamya tohumlarını beklettiğiniz suyu içtikten sonra, suyla birlikte bamya tohumlarını da yutabilirsiniz. Kış aylarında bu şifalı bitkiyi tüketirseniz, vücut direncinizi yükselterek hastalıklardan korunabilirsiniz.

Bamya tohumları diz ağrısına da fayda sağlıyor mu?

Bamya tohumu, dizdeki kireçlenme ve sıvı kaybı için de çok etkili bir besindir. Dizinizde ağrı varsa ve bu ağrıdan kurtulmak istiyorsanız bamya tohumundan faydalanabilirsiniz. On tane bamya tohumunu toz haline getirin, bir çorba kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla macun haline getirerek tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.