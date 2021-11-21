Bamya tohumu diz ağrısına iyi geliyor

Diz ağrısı pek çok sebebe bağlı olarak oluşabiliyor. Kemik erimesi, kireçlenme, kaza sonucu, yaralanma sonucu diz ağrısı yaşayabiliyoruz. Üstelik diz ağrısı büyük küçük demeden herkesin başına gelebilen bir durum. Peki diz ağrısı neden olur? Diz ağrısı doğal yöntemlerle nasıl geçer? Bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...



Yürürken rahatsızlık hissi, dizde güçsüzlük hissi gibi belirtilerle kendini gösteren diz ağrısı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Büyük küçük herkesin başına gelebilen bu durum birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir.

Neden dizlerimiz ağrıyor?

Diz ağrısı birçok farklı sebebe bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak fazla kilo, obezite, vitamin, mineral eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı yoğun ve aşırı zorlayıcı egzersizler, kireçlenme, menisküs, kemik erimesi (osteoporoz), romatizma, ileri yaş, dizde oluşan enfeksiyonlar, ani yaralanma ve burkmalar, adalelerde zayıflık, gebelik gibi durumlarda diz ağrısı oluşabilir.

Diz ağrısı doğal yöntemlerle nasıl geçer?

Dizlerinizin ağrılarının azalmasını, eklem, kas ve kemiklerinizin daha güçlü olmasını istiyorsanız sizlere bazı doğal önerilerimiz olacak.

Soğuk terapisi - Ani bir çarpma, düşme, yaralanma yüzünden oluşan bir diz ağrısı olduğunda ağrıyan bölgeye soğuk uygulayarak bu ağrıları azaltmanız mümkündür. Bunun için tek yapmanız gereken buzluktan çıkaracağınız birkaç parça buzu bir torbaya koyup, temiz bir bezle sarmak ve ağrıyan bölgenin üzerinde bir süre bekletmektir.

Bamya tohumu - Bamya tohumu besin değeri sayesinde kemik, kas ve eklemlerin sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor. Bilhassa dizlerde oluşan sıvı kayıpları yüzünden ortaya çıkan ağrıları en aza indirdiği bilinen bamya tohumunun bu özelliğinden yararlanmak için bamya tohumu çayı tüketebilirsiniz. Düzenli olarak bamya çayını iki hafta boyunca tükettikten sonra en az bir hafta ara vermeli ve sonrasında tekrar devam etmelisiniz.

Zencefil yağı ve zencefil - Zencefil, doğal bir ağrı kesicidir. Zencefil, içeriğindeki antienflamatuvar ve antioksidan maddeler sayesinde ağrıların azalmasını sağlıyor. Ağrıyan bölgeye aktarlardan temin edebileceğiniz zencefil yağını dikkatlice sürebilirsiniz. Taze veya toz zencefilin çayını demleyip içebilirsiniz. Bal, zeytinyağı gibi malzemelerle zencefili karıştırıp macun haline getirerek tüketebilirsiniz.

Zerdeçal yağı ve zerdeçal - Zencefil gibi zerdeçal da güçlü antioksidan ve antienflamatuvar özelliklere sahiptir. zerdeçalın bu özelliğinden yararlanmak için birçok tarifin içine baharat olarak ilave edebilir, çayını demleyip içebilir, yağını ise ağrıyan bölgeye masaj yaparak sürebilir veya bal, süt gibi malzemelerle karıştırıp tüketebilirsiniz.

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