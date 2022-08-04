Balıklı Rum Hastanesi kaç yıllık? Balıklı Rum Hastanesi nerede? Balıklı Rum Hastanesi başhekimi kim? İstanbul'un tarihi hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çatının tamamını kapladı. Hastanede kriz anı yaşanırken hastaların tamamının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi de vatandaşlar tarafında merak edilmeye başlandı.

Balıklı Rum Hastanesi kaç yıllık? Balıklı Rum Hastanesi nerede? Balıklı Rum Hastanesi başhekimi kim? İstanbul'un tarihi hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çatının tamamını kapladı. Hastanede kriz anı yaşanırken hastaların tamamının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi de vatandaşlar tarafında merak edilmeye başlandı.

İstanbul'un Zeyytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye tüpüyle müdahale edilmeye çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Yangın kısa sürede hastanenin çatısını yok etti. Yangında can kaybı olmaması sevindirici oldu. 100'den fazla hasta hızlaca tahliye edildi.

Balıklı Rum Hastanesi kaç yıllık?

Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy'de "Büyük Balıklı Han"'ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanır. 18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınan hastane; "Yedikule Hastanesi" adıyla bakallar esnafı locası tarafından1753 yılında inşa edildi. Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos'un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi'nin katkısı ile yeniden inşa edildi. 1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi;. Balıklı Meryem Ana Kilisesi'nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı'daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816'da hastaneye bağlandı.

Sultan II. Mahmut'un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul'daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar, 1839 başında hastaneye nakledildiler.

1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye'nin ilk özel kliniği kuruldu.

Hastane yapısıyla bağdaşık durumda olan saat kulesi 1893 yılında yapılmıştır. Günümüzde çalışmamaktadır.

Balıklı Rum Hastanesi başhekimi kim?

Balıklı Rum Hastanesi başhekimi Dr. Stati Leana'dır.

Balıklı Rum Hastanesi nerede?

Balıklı Rum Hastanesi İstanbul Zeytinburnu ilçesi içerisinde bulunuyor. Balıklı Rum Hastanesi Türkiye'nin en tarihi hastanelerinden biridir. .